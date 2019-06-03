Назвали самые востребованные профессии в мире

В мире активно ищут инженеров, программистов, врачей, маркетологов и аналитиков. Фото: en-media.tv

Наибольшим спросом среди работодателей в мире пользуются инженеры. Специалистов ищут в Канаду, США, Германию, Испанию, Чили, Новую Зеландию. Их дефицит испытывают в Украине.

Инженеры востребованы в самых разных сферах. Так, инженеры-строители отвечают за автомобильные и железнодорожные пути, мосты, источники энергии и водоснабжения. Инженеры-механики - за проектирование, изготовление и испытания двигателей, машин и инструментов. Специалисты работают в научно-исследовательских, государственных и производственных отраслях. Современные электронные устройства создают инженеры-электроники, пишет hh.ua.

Не падает спрос на программистов, разработчиков программного обеспечения, web-дизайнеров. Сегодня остро ощущается потребность в грамотных специалистах, которые будут разрабатывать и тестировать новые программы, сайты.

Кроме того, активно ищут аналитиков Big Data. Специалисты изучают и анализируют данные - результаты исследований, рыночные тенденции, предпочтения клиентов. Далее разрабатывают бизнес-решения, как повысить эффективность компании. Преимущественно работают в научных и исследовательских учреждениях, в государственных структурах, банках, медицине, страховом бизнесе, экономической сфере деятельности.

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Традиционно работу предлагают врачам - стоматологам, анестезиологов, диетологам, иммунологи, пластическим хирургам, фармацевтам. За рубежом это одни из самых высокооплачиваемых специалистов. Последние 5 лет востребованы врачи общей практики, которые обладают общими знаниями о всех типах заболеваний.

Чтобы исследовать рынок и запросы потребителей, формировать бизнес-планы компании нанимают маркетологов.

В последнее время активно ищут криптоторговцев и разработчиков блокчейн-технологий. Ведь вкладывать деньги в криптовалюту становится все более популярным. Университеты Пенсильвании, Нью-Йорка и Сан-Паулу уже готовят дипломированных специалистов в этой области.

В Украине наибольшую среднемесячную зарплату в первом квартале 2019-го получали в сфере авиационного транспорта - 25 850 грн. Правда, это на 19,6% меньше, чем в прошлом году. Работники сферы финансовой и страховой деятельности получали 18 572 грн - на 17,9% больше, чем 2018-го. В сфере информации и телекоммуникации платили 16 362 грн. Это на 24,9% больше, чем получали работники в прошлом году.