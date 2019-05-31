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пятница, 31 мая 2019 08:37

Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
5

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Образовательный процесс можно будет выстраивать индивидуально
Фото: mon.gov.ua
Образовательный процесс можно будет выстраивать индивидуально
Образовательный процесс можно будет выстраивать индивидуально
Образовательный процесс можно будет выстраивать индивидуально
Образовательный процесс можно будет выстраивать индивидуально

В Украине изменилось среднее образование. Предварительно Верховная Рада одобрила законопроект о среднем образовании.

Ученики смогут выбирать предметы, а учителя будут иметь больше свободы и доплаты - пишет "РБК-Україна".

Образовательный процесс можно будет выстраивать индивидуально. Благодаря этому ученики с инвалидностью смогут влиться в жизнь обычной школы.

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Дети, которые вне школы серьезно занимаются спортом или музыкой, например, теперь имеют право причислить знания, которые получили вне учреждения.

Диплом о полном среднем образовании смогут также получить те, кто учится дома.Родители для этого должны написать заявление в школу. Индивидуальный учебный план ребенка составляют педагоги, родители и ученик. Его должен одобрить педсовет и утвердить директор школы.

Закон предусматривает наличие медиатек и ресурсных комнат во всех школах.

Дети, находящиеся на длительном стационарном лечении, смогут получать образование в медучреждениях.

Закон также предусматривает предметы по выбору. В настоящее время является недостаточность часов в школах, поэтому пока предметы по выбору определяет школа, а не ученик.
Документ также предусматривает педагогическую автономию в создании программ, разработке собственной системы оценки и поощрения учеников.

Появляется больше доплат для учителей - от 10 до 20% от зарплаты за управление ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортзалами.

Документ предлагает ввести педагогическую интернатуру. С молодым учителем будет работать наставник, который сможет проконсультировать и помочь в работе. При этом за это наставник сможет получить 20% доплаты к зарплате.

Родители детей с особыми образовательными потребностями получат возможность сопровождать своих детей на уроках.

Коллектив школы и родители будут играть большую роль при выборе нового руководителя, но сам конкурс будет проводить независимая комиссия. При этом обязательным является видеотрансляция и видеофиксация выборов директора школы.

21 мая в Украине стартовало ВНО. А уже с 1 июля начинается вступительная кампания.С 1 июля 2019 года начинается регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузки документов в электронный кабинет.К 9 июля 2019 года поступающим нужно пройти медицинские осмотры и другие процедуры, если это необходимо для конкурсного отбора.10 июля начинается прием заявлений и документов от поступающих.

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