Вступительная кампания 2019: даты и сроки

21 мая в Украине стартовало ВНО. А уже с 1 июля начинается вступительная кампания.
О сроках и датах подачи документов на поступление сообщает 24 канал.
С 1 июля 2019 года начинается регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузки документов в электронный кабинет.
К 9 июля 2019 года поступающим нужно пройти медицинские осмотры и другие процедуры, если это необходимо для конкурсного отбора.
10 июля начинается прием заявлений и документов от поступающих.
В 18:00 часов 16 июля 2019 года заканчивается подача документов для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.
В 18:00 часов 22 июля 2019 года заканчивается подача документов для лиц, поступающих только по результатам внешнего независимого оценивания.
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Вступительные конкурсы будут проходить с 1 по 10 июля.
12 июля для специальности "Музыкальное искусство".
С 11 до 22 июля могут проводиться дополнительные сессии творческих конкурсов для абитуриентов, поступающих на места за средства физических и юридических лиц.
25 мая у украинских школьников начались каникулы.
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