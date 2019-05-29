Вступительная кампания 2019: даты и сроки

Автор: 5.ua Уже с 1 июля начинается вступительная кампания

21 мая в Украине стартовало ВНО. А уже с 1 июля начинается вступительная кампания.

О сроках и датах подачи документов на поступление сообщает 24 канал.

С 1 июля 2019 года начинается регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузки документов в электронный кабинет.

К 9 июля 2019 года поступающим нужно пройти медицинские осмотры и другие процедуры, если это необходимо для конкурсного отбора.

10 июля начинается прием заявлений и документов от поступающих.

В 18:00 часов 16 июля 2019 года заканчивается подача документов для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

В 18:00 часов 22 июля 2019 года заканчивается подача документов для лиц, поступающих только по результатам внешнего независимого оценивания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине изменили правила поступления в вузы

Вступительные конкурсы будут проходить с 1 по 10 июля.

12 июля для специальности "Музыкальное искусство".

С 11 до 22 июля могут проводиться дополнительные сессии творческих конкурсов для абитуриентов, поступающих на места за средства физических и юридических лиц.

25 мая у украинских школьников начались каникулы.