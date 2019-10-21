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понедельник, 21 октября 2019 13:23

Противодействовать стрессу и укреплять самооценку: учителям будут помогать новые специалисты

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Противодействовать стрессу и укреплять самооценку: учителям будут помогать новые специалисты
Специалисты будут помогать воплощать образовательную реформу, преодолевать трудности, способствовать профессиональному росту учителей Фото: НУШ

Учителя, вовлеченные в реформу Новой украинской школы, будут получать профессиональную поддержку от специальных консультантов - супервизоров.

Специалисты будут помогать воплощать образовательную реформу, преодолевать трудности, способствовать профессиональному росту учителей, пишет Osvita.ua.

"Cупервизия - это не проверка или контроль. Супервизор - это наставник и консультант, который поможет, поддержит, научит новому и поделится опытом. Супервизорами будут также педагоги, и подобная взаимопомощь - это то, в чем нуждается такая масштабная и важная реформа, как Новая украинская школа", - отметила министр Анна Новосад.

Супервизии будут проводить для учителей и их ассистентов, тренеров-педагогов, директоров и заместителей директоров школ и специалистов ИРЦ.

Специалисты помогут учителям преодолевать профессиональные трудности, противодействовать стрессу, предотвращать профессиональное выгорание и укреплять положительную самооценку. Cупервизоры будут иметь функцию фасилитаторов и помогать налаживать педагогику партнерства.

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Осуществлять супервизии будут подготовленные специалисты. Их будут готовить 311 тренеров. Специалисты прошли специальное обучение в течение 2019 года. Супервизорами станут специалисты из числа учителей, тренеров, тренеров-педагогов, работников учреждений последипломного педагогического образования, методистов, экспертов, привлеченных к проведению сертификации, а также директоров школ и их заместителей по учебно-воспитательной работе.

МОН имеет план, как будет внедряться реформа базовой школы в 5-9 классах. В 5-11 классах точечно меняться программа обучения.

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