Продолжили вступительную кампанию в профессионально-технические учебные заведения

Вступительная кампания в профессионально-технические учебные заведения продолжена Фото: rbc.ua

Заявления от поступающих будут принимать до первого октября.

Такую возможность получили учреждения профобразования, которые недоукомплектували группы для обучения за счет регионального или государственного бюджета. Набор будут проводить на отдельные специальности и профессии в пределах лицензированного объема заведения, передает МОН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего

В 2019 году выделили 123 315 бюджетных мест для бесплатного обучения в учреждениях профессионального или профессионально-технического образования. Из них 109 249 мест - региональный заказ, 14 066 - госзаказ.

53% выпускников учреждений профессионально-технического образования сдали ДПА в форме ВНО по украинскому языку и литературе в 2019 году на начальном уровне.