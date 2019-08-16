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пятница, 16 августа 2019 16:07

Продолжили вступительную кампанию в профессионально-технические учебные заведения

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Продолжили вступительную кампанию в профессионально-технические учебные заведения
Вступительная кампания в профессионально-технические учебные заведения продолжена Фото: rbc.ua

Заявления от поступающих будут принимать до первого октября.

Такую возможность получили учреждения профобразования, которые недоукомплектували группы для обучения за счет регионального или государственного бюджета. Набор будут проводить на отдельные специальности и профессии в пределах лицензированного объема заведения, передает МОН.

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В 2019 году выделили 123 315 бюджетных мест для бесплатного обучения в учреждениях профессионального или профессионально-технического образования. Из них 109 249 мест - региональный заказ, 14 066 - госзаказ.

53% выпускников учреждений профессионально-технического образования сдали ДПА в форме ВНО по украинскому языку и литературе в 2019 году на начальном уровне.

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