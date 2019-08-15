ВНО: когда нормы нового правописания появятся в экзаменационных тестах

Ближайшие пять лет нормы нового правописания в тестах ВНО не будут проверять. Фото: https://www.unian.ua

Ближайшие пять лет в тестах внешнего независимого оценивания нормы нового украинского правописания - не будут проверять.

Об этом на прессконференции отметил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

Следовательно, новое правописание в экзаменационных тестах появится после того, как станет устоявшейся практикой обучения в учебных заведениях. Сейчас в Минобразования работают над разработкой плана внедрения новой редакции украинского правописания в образовательный процесс.

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Украинское правописание в новой редакции Кабмин одобрил 22 травня. Заработало обновленное правописание в Украине 3 июня. В правительстве объяснили такое решение необходимостью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.