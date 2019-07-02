Поступающим без ID-карточек легче попасть в вуз

Для поступления в вуз абитуриенты, которые не имеют ID-карты будут подавать другие документы.
Для таких лиц прием документов в вузы будет на основании свидетельства о рождении и письма территориального подразделения Государственной миграционной службы, передает УНН.
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"Важным вопросом каждой кампании является поступление выпускников 9-го класса, что по определенным причинам не получили паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, - говорит гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров. - На сайте МОН уже размещены письмо-разъяснение по этому вопросу, где подробно описано, как они могут поступить в вузы. Прежде всего, поступающие должны обратиться в местное подразделение Государственной миграционной службы и получить там соответствующую справку, подтверждающую их украинское гражданство ".
1 июля в Украине началась вступительная кампания в вузы.
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