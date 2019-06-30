Школьники получат новые ученические билеты

С 1 ноября школьники Киева смогут ездить бесплатно в общественном транспорте только по единому ученическому проездному билеты в виде пластиковой карты - Kyiv Smart Card.

Услуга заказа ученического билета появится с 10 июля. Это можно будет сделать в персональном кабинете киевлянина на сайте КГГА, пишет в Facebook депутат Киевсовета Александр Гончаров.

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Фото: Александр Гончаров

В Украине изменилось среднее образование. Ученики смогут выбирать предметы, а учителя будут иметь больше свободы и доплаты.