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вторник, 02 июля 2019 13:17

В Украине появится омбудсмен по вопросам образования

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В Украине появится омбудсмен по вопросам образования
Должность образовательного омбудсмена появится в Украине Фото: Уніан

Министерство образования и науки ввело новую должность - образовательный омбудсмен.

Об этом сообщили на конференции "Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения".

"Эта должность для нас очень важна. Тем более в разрезе децентрализации имеем ситуацию, учредителями, в частности школ и дошкольных учреждений выступают органы местного самоуправления, - сообщает министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. - Очень часто они по-разному воспринимают государственную политику и воплощают ее на местах. Необходимо, чтобы для детей, независимо от того, где они проживают, был обеспечен доступ к качественному образованию".

Образовательный омбудсмен будет иметь обратную информацию и защищать права всех участников образовательного процесса - детей, учителей и родителей. Если у них возникнут проблемы, то могут обращаться к омбудсмену.

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"Омбудсменом должен быть человек, который очень хорошо понимает, как функционирует образовательная реформа. Эта должность требует общаться с людьми, слушать заявителей и знать, каким образом помочь их проблеме. А еще - содействовать со службой качества образования, Министерством образования, органами местного самоуправления", - говорит Лилия Гриневич.

По закону, министр образования и науки имеет право назначать на должность человека, которого она выберет. Однако решили провести конкурсный отбор. Сейчас конкурс проходит и рассматриваются претенденты, желающие попробовать силы.

"Мы проведем конкурс, в начале июля будем иметь победителя. Затем происходит соответствующая спецпроверка, по постановлению Кабинета министров. И когда все будет готово, состоится утверждения", - добавила руководительница ведомства.

В министерстве предполагают, что первый украинский образовательный омбудсмен может приступить к работе уже во второй половине июля этого года.

Образовательный омбудсмен - должностное лицо, на которое Кабинетом министров Украины возлагается выполнение задач по защите прав в сфере образования.

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