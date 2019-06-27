Эксперт раскритиковал качество современного ВНО

Автор: Украинский центр оценивания качества образования Информация о пороговые баллы "сдал / не сдал" по предметам ВНО 2019 года

В 2019-м 15,8% абитуриентов, которые писали обязательный тест по украинскому языку и литературе, не преодолели порог "сдал/не сдал". Тест по математике не сдали 18,17%. По физике эта цифра равна 14,97%. По истории Украины порог не преодолели более 16% абитуриентов, географии - 10,43%, химии - около 14%.

- Основной причиной таких неутешительных результатов является качество тестов. Как всем больным нельзя давать одну таблетку для лечения, точно так нельзя, чтобы все абитуриенты писали одинаковый тест, - говорит экс-руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. - Различные задачи должны быть для разных групп абитуриентов. Тест для лиц, которые просто составляют ДПА и для будущих математиков и физиков должен отличаться. Иными должны быть и задания для людей, поступающих на филологию или журналистику.

Как Вы оцениваете качество тестов на ВНО?

- Все они рассчитаны на механическое воспроизведение знаний. Тесты не дают возможности проверить уровень владения выпускниками необходимыми компетенциями. У них есть очень много второстепенного материала. Создается впечатление, что составители пытаются найти и использовать какую-то несущественную деталь, лишь бы не повториться.

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Кроме этого, тесты устарели. Технология проведения ЕГЭ, которая существует сейчас, вводили еще в 2006-м. Концептуальные подходы к составления тестов уже давно не отвечают современным требованиям. Их необходимо изменить, однако ни в коем случае не отменять.

Как должно выглядеть современное ВНО?

- Во-первых, я бы позволил абитуриентам сдавать ВНО несколько раз. Затем выбирать тот результат, который, по их мнению, является лучшим. Это бы позволило избежать многих психологических проблем, возникающих при написании тестов. Во-вторых, необходимо отходить от тестов на бумажных носителях. В эпоху быстрого развития информационных технологий нецелесообразно печатать задачи и возить их через всю Украину, тратя на это миллионы гривен из государственного бюджета. Такая практика была нормальной 10-12 лет назад, но не сегодня.

Что еще?

- Необходимо проверять, как абитуриенты используют свои знания на практике, а не только их память. Считаю, что стоит давать возможность пользоваться различными справочными материалами при написании ВНО. Кроме этого, проводя тест и определяя результаты, нужно быть более гуманным с абитуриентом. Большой стресс для каждого создает проверка с металлоискателем, которую проводят при каждом ВНО. Очень сложная апелляционная процедура. Абитуриент, который во время теста не успел написать все задачи, не имеет возможности их дописать или подать апелляцию. Считаю это неправильным.

В какой форме должны быть задания ВНО?

- Современная тестовая форма проверки знаний далеко неидеальная. Однако сейчас ничего лучшего не придумали. Кроме этого, их составления требует от человека высокого уровня профессионального мастерства. В Украине чрезвычайно мало специалистов, которые могут сделать хорошие тестовые задания.\

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Такой тест не должен содержать более 50 вопросов, как это есть сейчас, а достаточно 10-15. Однако они должны предоставить возможность комплексно проверить умение абитуриента использовать приобретенные знания в практической деятельности. Например, на ВНО по истории Украины необязательно подавать фото соборов и церквей. Из-за плохого качества печати поступающему сложно разобрать, что это за памятник архитектуры. Гораздо важнее узнать, сформировано ли у такого человека историческое видение и мировоззрение.

Почему в одних областях абитуриенты сдают ВНО лучше, чем в других?

- Важным фактором является уровень педагога, работающего с учениками. Также, какими навыками владеет репетитор, обучающий абитуриента. Если взять к примеру Харьковскую область, то в этом году там есть 25 абитуриентов, которые сдали тесты на 200 баллов. В соседней Полтавской области таких лиц было лишь 5. Однако Харьков - это грандиозный образовательный центр, который значительно мощнее той же Полтавы или Тернополя. В городе значительно больше специалистов, способных заниматься репетиторством. Также и родители могут себе позволить нанять лучших учителей.

Какую роль должна играть школа в подготовке ученика к ВНО?

- В начале его внедрения школу и ВНО старались максимально разделить. Тогда ученические результаты в учебное заведение не сообщали. Выпускник сам выбирал, рассказывать ли о своей оценке или нет. Сейчас школа работает на ВНО. Это неправильно. Вместо того, чтобы выполнять учебную программу, много превращают уроки для подготовки к тестированию.

Стоит ребенку нанимать репетитора при подготовке к ВНО?

- Если форма теста в последующие годы не изменится, то абитуриенту нужно готовиться 4-5 лет. Здесь сложно обойтись без репетиторов. Его можно считать, как частным образованием. Стоит признать, что ВНО действительно породило репетиторство. Многие в этом видят трагедию, но я считаю по-другому. Ведь без них количество учеников, которые не прошли порог "не сдал" был не 15, а 60 процентов.

В 2019-м социологические исследования показывают, что уровень доверия украинского общества к внешнему независимому оцениванию составляет 63%. Это на уровне доверия к армии и церкви.