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пятница, 21 июня 2019 16:17

"Сдал/не сдал": объявили пороговые баллы для трех предметов на ВНО

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&quot;Сдал/не сдал&quot;: объявили пороговые баллы для трех предметов на ВНО
Объявили пороговые баллы для истории Украины, химии и географии. Фото: Укринформ

Пороговые баллы "сдал/не сдал" на ВНО опубликовало Министерство образования.

"Установлено пороговые баллы "сдал/не сдал" для трех тестов ВНО - истории Украины, географии и химии. Соответствующее решение приняла экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования сегодня, 21 июня, во время заседания в зале Коллегии МОН", - указали в МОН.

После обсуждений комиссия определила следующие пороговые баллы:

история Украины - 27;

география - 26;

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химия - 16.

Порог "сдал/не сдал" по истории Украины преодолели 84% абитуриентов, по географии - 89,57%, по химии - 86%.

22 июня на информационных страницах участников ВНО разместят результаты тестирования по этим трем предметам.

Для 3 тестов ВНО объявили пороговые баллы "сдал/не сдал". Речь идет о математике, физике, украинский язык и литература.

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Дата
21
июня

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