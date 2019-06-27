Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО

Эксперт рассказал, почему результаты ВНО в этом году неутешительны Фото: konkurent.in.ua

10 июля в Украине начнется прием документов от поступающих в высшие учебные заведения. Однако 53 613 абитуриентам этого не удастся сделать, ведь они не сдали порог из основного для всех предмета - украинского языка и литературы.

Из общего количества 339 753 участников ВНО - это 15,8%. В 2018 году, несмотря на одинаковый порог в 23 балла, эта цифра составляла 14,5%. Это почти на 7 тысяч человек меньше, чем в этом году. В 2017 таких абитуриентов было всего 8%.

- Качественного прорыва системы общего среднего образования за последние пять лет не произошло, - говорит шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой, 56 лет. - Сейчас начал работать проект "Новая украинская школа", однако его реализуют только в начальной школе. Что касается старших классов, то там практически нет изменений.

Могут ли стать причиной такой неутешительной статистики пороговые баллы?

- Пороговые баллы "сдал/не сдал" очень низкие. Их можно было бы набрать благодаря простому угадыванию. ВНО внедряли с целью отобрать лучших абитуриентов в высшие учебные заведения. Если в Германии только 60% выпускников школ становятся студентами университетов, то это является нормой. Еще 40% получают там профессионально-техническое образование.

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В Украине же более 80% поступающих попадают в вузы. Считаю, что пороговый балл должен быть выше. Он отсеивать хотя бы половину потенциальных кандидатов. Это жесткий подход, но он позволяет сделать нормальную селекцию в высшие учебные заведения.

Повлияли на такой результат баллы учеников, которые учились в профессионально-технических заведениях?

- Качественный показатель из-за таких поступающих действительно падает. Думаю, что объединять школу с ПТУ было плохим решением. Обучение в таких училищах растягивают на два-три года, хотя их профессию можно освоить за полгода или год. Это неэффективно. Те ученики, которые хотели получить полное среднее образование и в дальнейшем идти в университет могли бы воспользоваться другими формами, например экстернатом.

Украинские школьники стали менее ответственными в подготовке к ЕГЭ?

- Большинству учеников, которые не сдали пороговый балл на ВНО, оно просто не нужно. В таких абитуриентов нет никакой мотивации. Считаю, что сдавать тест должны только те абитуриенты, которые претендуют на университетское образование. Таких учеников должно быть не более 40%.

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В прошлом году были абитуриенты, которые с результатом в 102 балла попадали на географический факультет педагогического университета на государственную форму обучения. Если такие студенты станут педагогами, становится понятным, какое у них будет качество преподавания для детей. Получается, что теперь получать высшее образование могут даже двоечники. Так не должно быть.

Школьное образование стало менее направленным на сдачу ВНО?

- Еще в 2002 году во время конференции по ВНО в Украине основной проблемой определили начало эпохи репетиторства. Она действительно наступила и прекрасно процветает. К сожалению, теперь высокая оценка на внешнем независимом оценивании не является результатом работы школы, а репетитора, который "натаскивает" исключительно на этот тест. ВНО никак не показывает уровень обучения в школе. Однако есть и такие учебные заведения, где образовательный процесс в выпускных классах полностью отсутствует. Учителя стараются максимально охватить всю программу ВНО, несмотря при этом на школьную.

Как Вы оцениваете качество тестов на ВНО?

- В эпоху инноваций стандартизированные тесты, которые дают абитуриентам, совершенно не проверяют их уровня знаний. Я историк и когда смотрю на тесты по истории Украины, осознаю, что большинство задач требуют банального заучивания. Не вижу в этом смысла, если практически у каждого есть доступ к интернету и он может в считанные секунды найти любую нужную дату или идентифицировать картинку в своем гаджете. Тесты должны определять историческое мышление ученика, как он умеет анализировать события, а не проверять его память.

Замечали ли Вы, что общий уровень знаний и эрудиции украинских учеников ежегодно становится ниже?

- Конечно. Но не только ученики, но и общество в целом деинтелуктуализуеться. Ученики со знаниями массово едут на учебу за границу, из-за сложности в реализации своих навыков и талантов. В прошлом году в Егелонськом университете в Кракове учились около пяти тысяч украинских студентов. Это один из ведущих вузов Польши.

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Украина превращается в аграрно-сырьевой придаток цивилизованного мира. Большую роль играют олигархические СМИ на деградацию украинский. Школа пытается развивать критическое мышление, однако телевидения очень успешно манипулирует сознанием детей. И учебные заведения этот поединок проигрывают.

Какие есть способы повысить знания современных школьников?

- Для начала необходимо вкладывать средства в развитие педагогов. Чтобы он происходил должным образом, нужно создать учителям комфортные условия и достойную заработную плату. Необходимо модернизировать материально-техническую базу школ. Особенно это касается точных дисциплин. Тогда и детям будет интереснее учиться и учителя будут иметь больше мотивации.

В 2019 году 15,8% абитуриентов, которые писали обязательный тест по украинскому языку и литературе не преодолели порог "сдал/не сдал". Тест по математике не сдали 18,17%. По физике эта цифра равна 14,97% .С истории Украины порог не преодолели более 16% абитуриентов, географии - 10,43%, химии - около 14%.