Семейное образование стало доступным всем

Семейное образование начнет действовать с 1 сентября. Фото: Видавництво Старого Лева

С 1 сентября каждый школьник в Украине сможет учиться дома.

Чтобы перейти на семейное образование необходимо будет написать заявление и принести его в школу по месту регистрации. Соответствующее нововведение ввело Министерство образования. Сейчас в Украине 54 тыс. детей, обучающихся дома, сообщает "Завтрак с 1+1".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Результаты ВНО пересмотрят

"По новому законодательству, индивидуальным считается семейное образование, экстернат и педагогический патронаж, - говорит государственный эксперт Директората дошкольного и школьного образования МОН Елена Линник. - Педагогический патронаж предполагает сопровождение педагога от школы - это только консультации и оценки. Семейное образование и экстернат очень похожи между собой, но разница в том, что на семейное образование имеют право все, а экстернат - это исключительный перечень лиц".

Заявления на семейное образование начнут принимать с 1 сентября. Тогда же и заработает соответствующее положение. Преподаватели должны провести с ребенком и родителями консультации и помочь составить учебный план. Оценивать полученные знания будут в конце семестра.

6 июня в Украине официально появилась "предвысшее образование". Касается студентов, родителей, педагогов, работодателей и учитывает интересы миллионов украинцев.