Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?"

Смешные высказывания абитуриентов в произведениях по украинскому языку и литературе Фото: Kurs.if.ua

Опубликовали высказывания, которые писали абитуриенты в произведениях по украинскому языку и литературе на ВНО-2019

Все высказывания опубликовали на странице в Facebook "Подготовка к ВНО по украинскому языку и литературе".

Немало школьников упоминали о мотивации и рассказывали о своей поддержке.

В произведении "Кайдашева семья" П. Кулиша свекровь так и умерла с плохими словами на плечах;

Мне 17 лет, и я не боюсь ездить на машине по городу. Полиция не ожидает, что есть такой наглый человек, как я;

Этому будет пример фильм Робинзона Крузера, который не утратил мечту вернуться домой;

Меня вдохновляет поддержка моего кота;

Надо наложить максимум усилий;

Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?;

Поступить в университет высшего образования;

Надо идти вперед, несмотря на задний план;

Завистливая существовала и всегда будет существовать;

Если покопаться в моей голове, то можно встретить одну маленькую мысль;

У тебя есть ты, и вместе вы сможете достичь всего;

Мужчина - причина уныния, а женщина - жертва.

Много вариаций получил фразеологизм "опускать руки".

Он не вешал руки;

Они, не опуская рук, стояли на ногах;

Не опускать руки и ноги;

Маргарита опустила руки, легла под поезд, но из этого ничего хорошего не получилось.

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Возникали трудности и с писателями и литературными героями.

Леся Украинка верила в себя, присмотревшись просто в окно на цветущие деревья;

Поэтесса не могла передвигать пальцами и, чтобы не плакать, смеялась;

На пути Лины Костенко вечная помеха - туберкулез костей;

Шевченко в произведении "Слово о полку Игореве" писал о героизме 300 спартанцев;

Герой произведения "Город" Николай Хвильовый;

Примером из художественной литературы является "Маленький принц", автор которого Том Сойер.

Путаница возникла и с известными людьми.

Немного думая, Шварценеггер бежал из армии и выиграл соревнования, но военная милиция его арестовала;

Барак Обама провел половину своей жизни в избушке-мазанке без окон или дверей;

Примером из жизни является Ринат Ахметов - миллиардер Украины. Он начинал с пирожков.

23 мая абитуриенты сдавали обязательное ВНО по украинскому языку и литературе.