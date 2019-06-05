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среда, 05 июня 2019 14:21

Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?"

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Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Смешные высказывания абитуриентов в произведениях по украинскому языку и литературе Фото: Kurs.if.ua

Опубликовали высказывания, которые писали абитуриенты в произведениях по украинскому языку и литературе на ВНО-2019

Все высказывания опубликовали на странице в Facebook "Подготовка к ВНО по украинскому языку и литературе".

Немало школьников упоминали о мотивации и рассказывали о своей поддержке.

В произведении "Кайдашева семья" П. Кулиша свекровь так и умерла с плохими словами на плечах;
Мне 17 лет, и я не боюсь ездить на машине по городу. Полиция не ожидает, что есть такой наглый человек, как я;
Этому будет пример фильм Робинзона Крузера, который не утратил мечту вернуться домой;
Меня вдохновляет поддержка моего кота;
Надо наложить максимум усилий;
Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?;
Поступить в университет высшего образования;
Надо идти вперед, несмотря на задний план;
Завистливая существовала и всегда будет существовать;
Если покопаться в моей голове, то можно встретить одну маленькую мысль;
У тебя есть ты, и вместе вы сможете достичь всего;
Мужчина - причина уныния, а женщина - жертва.

Много вариаций получил фразеологизм "опускать руки".

Он не вешал руки;
Они, не опуская рук, стояли на ногах;
Не опускать руки и ноги;
Маргарита опустила руки, легла под поезд, но из этого ничего хорошего не получилось.

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Возникали трудности и с писателями и литературными героями.

Леся Украинка верила в себя, присмотревшись просто в окно на цветущие деревья;
Поэтесса не могла передвигать пальцами и, чтобы не плакать, смеялась;
На пути Лины Костенко вечная помеха - туберкулез костей;
Шевченко в произведении "Слово о полку Игореве" писал о героизме 300 спартанцев;
Герой произведения "Город" Николай Хвильовый;
Примером из художественной литературы является "Маленький принц", автор которого Том Сойер.

Путаница возникла и с известными людьми.

Немного думая, Шварценеггер бежал из армии и выиграл соревнования, но военная милиция его арестовала;
Барак Обама провел половину своей жизни в избушке-мазанке без окон или дверей;
Примером из жизни является Ринат Ахметов - миллиардер Украины. Он начинал с пирожков.

23 мая абитуриенты сдавали обязательное ВНО по украинскому языку и литературе.

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Сейчас вы читаете новость «Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
05
июня

Открыли крупнейшую в истории выставку

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