В Минфине подсчитали стоимость годовой подготовки одного школьника

На подготовку одного ученика в год идет 21,3 тыс. грн. Фото: Proms

В 2018 году стоимость годовой подготовки одного ученика в учреждении среднего образования составляла 21,3 тыс. грн.

Минфин проанализировал данные 14,8 тысячи школ, в которых учатся 3,9 млн учеников и работают 425 тыс. учителей. Общие расходы этих школ в 2018 году составили 82,8 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается, анализ показал превышение средних затрат на обучение одного ученика в отдельных районах и объединенных территориальных общинах по сравнению со средними по стране в несколько раз.

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Министерство финансов на основании собранных данных создало интерактивный аналитический инструмент - "дешборд", который позволяет увидеть бюджетные расходы на образование в целом по стране, а также по отдельным областям или школам. В ведомстве обещают регулярно мониторить эффективность расходов на среднее образование и обновлять данные "дешборда".

В Украине изменилась среднее образование. Предварительно Верховная Рада одобрила законопроект о среднем образовании. Ученики смогут выбирать предметы, а учителя будут иметь больше свободы и доплаты.