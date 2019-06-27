Объявили график проведения творческих конкурсов в вузах Фото: кнуба

В этом году творческие конкурсы в учреждениях высшего образования проходить в несколько сессий.

Для вступления на бюджет творческие конкурсы проводят с 1 до 10 июля. Так, конкурс на специальность "Музыкальное искусство" состоится 12 июля, сообщает osvita.ua.

Вузы могут проводить и дополнительную сессию творческих конкурсов для учащихся, поступающих на контрактную форму обучения. Она продлится с 11 до 22 июля.

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В 2019 году творческие конкурсы проводятся по специальностям: физическая культура и спорт, аудиовизуальное искусство и производство, дизайн, изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация, хореография, музыкальное искусство, сценическое искусство и архитектура и градостроительство.

Также военные учебные заведения будут проводить конкурсы по физической подготовке. Это касается специальностей: государственная безопасность, безопасность государственной границы, военное управление, обеспечение войск, вооружение и военная техника, национальная безопасность, пожарная безопасность и правоохранительная деятельность.

Творческий конкурс - это этап конкурсного отбора, в котором проверяются и оцениваются творческие или физические способности абитуриента.