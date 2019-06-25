Четыре одноклассники сдали ВНО на 200

Луцкие одиннадцатиклассники сдали ВНО на 200 Фото:volyn24.com

В школе №9 города Луцка четыре выпускника сдали внешнее независимое оценивание на 200 баллов.

Двое учеников Даниил Ярощук и Андрей Обертас сдали на максимум ВНО по математике, а Константин Приступа набрал 200 по химии. Одноклассница ребят Вероника Евдокимова получила самый высокий балл по биологии, сообщает Общественное Волыни.

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"Достаточно успешно наши волынские участники продемонстрировали себя в математике, мы имеем 2 таких результата, по биологии - 2, и восемь 200-балльных результатов по химии. Также мы единственные в масштабах Украины получили 200-балльный результат по немецкому языку", - сообщила заведующая центра ВНО Волынского ИППО Алла Корнейко.

Чтобы достичь такого результата учительница по математике самостоятельно составляла тесты похожие на ВНО, а также делала с учениками задачи из предыдущих лет.

Всего на Волыни 15 выпускников сдали ВНО на максимум.

В этом году на основной сессии ВНО по математике сдали тест на 200 баллов - 98 учеников. С химии - 77 и по биологии - 26 абитуриентов.