В этом году ввели первоочередное поступление в вузы

Впервые заработает механизм первоочередного зачисления Фото: coolyanews.info

Во время вступительной кампании в этом году впервые заработает механизм первоочередного зачисления.

Эта информация касается абитуриентов, поступающих на педагогические и медицинские специальности. Такие ученики после окончания учебы должны работать в течение 3-х лет в сельской местности, сообщает osvita.ua.

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Для этого им необходимо пройти конкурс на местах и ​​заключить соглашение на отработку. Поступающие должны подать заявления в бумажной форме и добавить к ней указанное соглашение.

В этом году прием заявлений и документов от поступающих на дневную форму обучения начнется 10 июля, кроме высших военных учебных заведений.