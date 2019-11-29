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воскресенье, 01 декабря 2019 07:25

Новосад рассказала об одном из основных приоритетов МОН

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Новосад рассказала об одном из основных приоритетов МОН
Развитие STEM образования станет один из основных приоритетов МОН Фото: innovationhouse.org.ua

Министерство образования и науки планирует сделать развитие STEM образования одним из своих основных приоритетов.

Соответствующее заявление сделала министерка образования и науки Анна Новосад, комментируя выделение государством средств на обустройство в школах STEM-лабораторий и профильных кабинетов.

По ее словам, инвестиции государства в создание школьных естественно-математических кабинетов увеличатся в несколько раз.

"2019-го Кабмин инвестировал в создание естественно-математических кабинетов 200 млн грн. Сегодня мы хотим сделать развитие STEM одним из основных приоритетов МОН. Именно поэтому мы увеличиваем инвестиции в образовательное пространство школы в 4 раза и предполагаем 801,6 млн грн для обустройства STEM-лабораторий и других кабинетов для профильного обучения", - сказала министр.

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Кроме этих инвестиций, опорные и большие школы получат средства субвенции "Способна школа для лучших результатов".

"Все годы программы на приобретение естественно-математических кабинетов финансировались из остатков образовательной субвенции, которые остались в конце предыдущего бюджетного года. Эти 801,6 млн грн - именно такой остаток, который будет использоваться в 2020 году. Кроме этого, непосредственно в бюджете 2020 мы предусмотрели 3,5 млрд грн на полноценное оснащение опорных и больших школ. Это огромные инвестиции, которые смогут качественно изменить условия обучения для тысяч детей ", - сказала Новосад.

STEM-образование - это ряд или последовательность курсов или программ обучения, которые готовят учеников к успешному трудоустройству, к образованию после школы или для того и другого.

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