Нові правила прийому першокласників - 5 найпоширеніших питань

Все будут гарантированный доступ к образованию как можно ближе к месту жительства. Фото: mon.gov.ua

С 8 мая вступил в силу Порядок зачисления учащихся в 1 класс. С нового учебного года в первый класс будут принимать по месту жительства.

Один из важнейших принципов новой образовательной реформы - всем будут гарантированный доступ к образованию как можно ближе к месту жительства. На обучение будут зачислять в две волны. Без конкурсов. Первоклассников, проживающих на территории обслуживания школы, будут принимать в учебное заведение в первую очередь.

Gazeta.ua подготовила подборку вопросов, чтобы осветить основные элементы Порядка зачисления первоклассников по месту жительства

1. Как быть родителям, которые не хотят записывать ребенка в школу по месту жительства?

Ребенок не обязан, а имеет право учиться в заведении, на территории обслуживания которого он проживает. И такое его право гарантировано Законом "Об образовании".

"Родителям придется смириться с этим, потому что это шаг, который на самом деле в интересах большинства населения и он устраняет очень плохую практику конкурсных отборов, которая была до этого. В Украине каждому гражданину и каждой гражданке гарантирована среднее образование и эта гарантия выполняется из-за того, что в любом случае в школу, которая является закрепленной за территорией, где вы проживаете, вы гарантированно можете попасть. Таким образом, мы гарантируем конституционное право на среднее образование", - говорит Gazeta.ua образовательный эксперт Егор Стадный. Директор аналитического центра CEDOS.

2. Что такое жеребьевка? Что от него ожидать?

Если родители хотят отдать своего ребенка в начальную школу, которая не закреплена по месту жительства - они могут сделать это. Необходимо подать заявление на зачисление в выбранную школу на свободные места. Зачисление будет происходить на основе жеребьевки.

Свободные места могут появиться в школе после 1 июня, когда будут зачислены дети, место жительства которых было подтверждено соответствующим документом. Жеребьевка проведут в период с 5 по 10 июня. Оно должно быть обязательно прозрачным и публичным. Сам процесс отбора - случайный.

"Прописана абсолютно стандартная процедура жеребьевки, без всяких злоупотреблений. Прозрачность и правдивость жеребьевки зависит от участников жеребьевки, подавших заявления, будут ли они присутствуют и будут наблюдать за этим процессом ", - добавил эксперт.

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3. Если территорию, на которой проживает ребенок, закрепили за школой с русским языком обучения, но родители поддерживают обучение только на государственном языке?

Детям, проживающим на территории обслуживания учебного заведения по преподаванию на русском языке, и желающих получать образование на украинском языке, учебное заведение обязано обеспечить обучение на государственном языке в соответствии с требованиями Закона "Об образовании".

Поэтому родители могут обратиться с соответствующим заявлением в администрацию школы, и для их детей будут преподавать на украинском.

4. Нужна прописка по месту жительства?

Сейчас Порядок зачисления первоклассников не содержит конкретного перечня документов, подтверждающих место жительства ребенка или одного из его родителей.

Минобразования рекомендует ориентироваться на следующий перечень документов:

1) паспорт гражданина Украины (временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена ​​временная защита, справка об обращении за защитой в Украине) одного из родителей ребенка;

2) справка о регистрации места проживания / пребывания лица (ребенка или одного из его родителей)

3) выписку из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства / пребывания лица;

4) справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

5) документ, удостоверяющий право собственности на соответствующее жилье;

6) решение суда, вступившее в законную силу, о предоставлении лицу права на вселение в жилое помещение, признание за лицом права пользования жилым помещением или право собственности на него, права на регистрацию места проживания;

7) документ, удостоверяющий право пользования жильем (договор найма, поднайма, аренды и т.п.);

9) акт обследования условий проживания;

10) акт обследования материально-бытовых условий;

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5. Гарантированные места в школе по месту жительства заполнены. Как быть тем, кто не попал в список зачисленных?

Первоначально принимать в школу тех, у кого здесь работают родители, учатся братья или сестры.

"В столице, чтобы выйти из этой ситуации, некоторые школы будут переходить на вторую смену. Вообще, это обязанность местных властей - открывать филиалы, заполнять проектные мощности. Осуществляться достройки, особенно это касается спальных районов, которые активно строятся", - рассказывает Егор Стадный.