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суббота, 17 августа 2019 14:47

Криптовалюта и электронные деньги: в школах будут изучать финансовую грамотность

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Криптовалюта и электронные деньги: в школах будут изучать финансовую грамотность
Курс финансовой грамотности будут изучать ученики 9 и 10 классок. Он состоит из 25 тем. Фото: dilove.com.ua

В новом учебном году ученики 9 и 10 классов будут изучать финансовую грамотность.

Программа, учебное пособие и рабочая тетрадь "Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как?" были созданы в этом году, сообщает пресс-служба Министерства образования. Они полностью учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет.

Материалы разрабатывали специалисты МОН, проекта USAID, Университета банковского дела, Национального банка Украины и ряд экспертов.

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Школьники будут изучать 25 тем. В частности, блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правила безопасной работы с платежными карточками, криптовалюта, электронные деньги, платежные интернет-инструменты, финансовые учреждения и тому подобное.

Появилось расписание каникул для школьников по представлению Министерства образования и науки Украины. Но каждое учебное заведение имеет сам регулировать, когда удобнее это сделать.

МОН рекомендует сделать осенние каникулы с 28 октября по 3 ноября. Зимний отдых планируют сделать с 23 декабря по 7 января. Весенние каникулы должны быть с 23 по 29 марта.

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Дата
17
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