Новый учебный год - когда дадут каникулы школьникам

Каждое учебное заведение самостоятельно устанавливает график каникул

Появилось расписание каникул для школьников по представлению Министерства образования и науки Украины. Но каждое учебное заведение имеет сам регулировать, когда удобнее это сделать.

МОН рекомендует сделать осенние каникулы с 28 октября по 3 ноября.

Зимний отдых планируют сделать с 23 декабря по 7 января.

Весенние каникулы должны быть с 23 по 29 марта, рассказывает www.rbc.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали топовые вузы Украины 2019 года

Также, дополнительными выходными, которые обязательны будут: 14 октября, 25 декабря, 8 марта, 19 и 20 апреля, 1 мая и 9 мая.

Дополнительные каникулы могут назначить за снижения температуры воздуха на улице более чем в 25.

Каникулы не могут превышать 30 дней. Каждое учебное заведение самостоятельно устанавливает график каникул в школах.

Запрещено проводить обучение в помещениях, где температура воздуха ниже +18. В случае заболевания более 25% учащихся от общего числа, в школе может быть объявлен карантин.