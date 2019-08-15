Новый учебный год - когда дадут каникулы школьникам

Появилось расписание каникул для школьников по представлению Министерства образования и науки Украины. Но каждое учебное заведение имеет сам регулировать, когда удобнее это сделать.
МОН рекомендует сделать осенние каникулы с 28 октября по 3 ноября.
Зимний отдых планируют сделать с 23 декабря по 7 января.
Весенние каникулы должны быть с 23 по 29 марта, рассказывает www.rbc.ua.
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Также, дополнительными выходными, которые обязательны будут: 14 октября, 25 декабря, 8 марта, 19 и 20 апреля, 1 мая и 9 мая.
Дополнительные каникулы могут назначить за снижения температуры воздуха на улице более чем в 25.
Каникулы не могут превышать 30 дней. Каждое учебное заведение самостоятельно устанавливает график каникул в школах.
Запрещено проводить обучение в помещениях, где температура воздуха ниже +18. В случае заболевания более 25% учащихся от общего числа, в школе может быть объявлен карантин.
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