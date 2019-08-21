Когда состоится первое ВНО для учителей

ВНО для учителей пройдет 31 октября Фото: Вчасно

31 октября пройдут пилотное Независимое тестирование для учителей начальной школы.

В случае удачного прохождения педагог получит ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада. Он будет пропорциональным объему педагогической нагрузки. Сертификат будет действовать в течение трех лет.

Всем участникам предложат 100 задач, на выполнение которых отведут 180 мин. Внешнее оценивание учителей является одним из обязательных элементов сертификации педагогических работников. В ней примут участие около 900 педагогических работников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каким специалистам не обойтись без английского языка

"Идея сертификации вполне нормальная, - говорит шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой. - Учителю-начинающему, чтобы дослужиться до высшей категории необходимы десятилетия. С помощью такой упрощенной процедуры в виде Независимого тестирования он может получить более высокую заработную плату уже сейчас".

Тесты будут определять уровень того, насколько осведомленным является преподаватель в вопросе планирования и организации образовательного процесса, обеспечении и поддержки обучения, воспитании и развитии учащихся и создании образовательной среды.

Всю необходимую информацию о содержании и особенностях тестирования участники смогут найти в личных электронных кабинетах.