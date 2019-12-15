Какую зарплату получила министр образования Новосад

Новосад получила 55 тыс грн зарплаты. Фото: "Украинская правда"

Министр образования и науки Анна Новосад получила за ноябрь 55 тыс грн зарплаты.

Сумма налогов, забранных из ставки министра, составила более 10 тыс грн, сообщают "Украинские новости".

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Должностной оклад Новосад составляет 12 952 грн. Министр получила надбавку за интенсивность труда 12952 грн, премию за сентябрь - 16000 грн и расходы - 8724 грн. Надбавка за выслугу лет составила 1942 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений составила 1942 грн, индексация - 588 грн.

Из ее зарплаты вычли 10 745 грн налогов.

Кабинет министров приостановил действие постановления предыдущего правительства об установлении низкого должностного оклада учителя в размере 3 прожиточных минимумов. Об этом говорится в письме председателя Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в ответ на обращение Профсоюза работников образования и науки Украины.