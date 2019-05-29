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среда, 29 мая 2019 18:27

Как успешно сдать ВНО: советы первокурсников

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Как успешно сдать ВНО: советы первокурсников
Первокурсники дали советы, как успешно сдать ВНО Фото: ЗНОву ЗНО

С 21 мая в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 года. Продлится она до 13 июня и завершится тестированием по химии. В этом году на ВНО вынесли 11 предметам.

Студенты первого курса рассказали Gazeta.ua, как успешно сдать ВНО.

Гончарук Татьяна, 18 лет

За день до ВНО нужно максимально расслабиться и не вспоминать о тестировании, ведь это дополнительный стресс. Также не стоит повторять изученный материал, это лучше сделать за несколько дней до этого. Для того, чтобы отвлечься, советую прогуляться с друзьями, посмотреть фильм или просто послушать музыку.

Сенишин Юстина, 17 лет

Перед ВНО меня успокаивало знание того, что я выучила. Очень помогли пробные тесты за предыдущие годы. Они дали понимание того, как будет выглядеть настоящий тест, его структура. Кроме этого стоит пообщаться с абитуриентами предыдущих лет. Они и рассказали о процедуре ВНО. Во время внешнего оценивания по истории Украины я вспомнила ответ на один из задач, потому что просматривала ее утром.

Борковский Ольга, 18 лет

В день тестирования стоит утром повторить информацию, которая скорее всего будет на ВНО. Если это математика - формулы, украинский язык и литература - стихи, история Украины - дать. Если во время тестирования абитуриент не знает определенной задачи, рекомендую пропустить ее и вернуться позже. Ни в коем случае не стоит зацикливаться на ней. Старайтесь такие задачи делать методом исключения. Это увеличит шансы найти правильный ответ.

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Федоришин София, 18 лет

Лучше делать задания постепенно - от сложного к простейшему. В начале ВНО ты еще не устал, поэтому можно сконцентрироваться на тестах повышенного уровня сложности. Когда в течение всего оценивания абитуриент истощится, ему будет значительно легче выполнять не тяжелые задачи.

Торунь Юлия, 18 лет

Весомой составляющей перед ВНО является полноценный и крепкий сон. Для этого с вечера нужно заняться тем делом, которое сильно расслабляет, чем-то не обременительным. Как по мне, то важнейшим советом является никогда не исправлять ответ, который абитуриент выбрал. На тестировании достаточно времени, чтобы поступающий мог проверить все задачи. Поэтому волноваться, что на написание ВНО может не хватить часов - не стоит.

Лоик Виктория, 18 лет

Стоит попробовать пройти тестирование прошлых лет. Это есть лучшей проверкой на уровень своих знаний и готовности. При этом советую создать себе максимально приближены к ВНО условия. Для начала ограничить себя во времени и выделить именно столько минут, сколько продлится настоящее тестирования по определенному предмету. Кроме этого, старайтесь делать все задания только собственными силами. Стоит изолироваться и выполнять работу в максимальной тишине.

В этом году тесты будут сдавать более 354 тыс. человек. Первым нововведением является внедрение обязательной государственной итоговой аттестации в формате ВНО по украинскому языку и по математике или истории на выбор. Эти два теста станут обязательными. Еще два предмета абитуриенты будут выбирать самостоятельно.

Автор: Соломия Цура
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