Обнародовали график проведения ВНО-2019 по всем предметам

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Просмотров: 864
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 3953
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 873
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2169
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3204
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5499
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1863
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2025
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3240
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5456
Фото
Все фото
14
9
19
6
3
День матери: подборка поздравительных открыток и стихов
День матери: подборка поздравительных открыток и стихов
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
Девочка-верблюд и женщина с четырьмя ногами: жуткие исторические фото
Девочка-верблюд и женщина с четырьмя ногами: жуткие исторические фото
Старый автобус превратили в интерактивный учебный класс
Старый автобус превратили в интерактивный учебный класс
В Украине открыли новую астрономическую обсерваторию
В Украине открыли новую астрономическую обсерваторию
Видео
Все видео
SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Dragon
SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Dragon
Главную теорию Стивена Хокинга поставили под сомнение
Главную теорию Стивена Хокинга поставили под сомнение
Ученые омолодили мозг человека на 50 лет
Ученые омолодили мозг человека на 50 лет
На Луне сняли уникальное видео восхода Солнца
На Луне сняли уникальное видео восхода Солнца
NASA показало лучшие жилища для космонавтов на Марсе
NASA показало лучшие жилища для космонавтов на Марсе
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2862
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1233
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1359
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3159
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3303
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 198
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
четверг, 09 мая 2019 04:00

Обнародовали график проведения ВНО-2019 по всем предметам

  Комментировать

Нынешняя Государственная итоговая аттестация (ГИА) стартует уже 14 мая.

Внешнее независимое оценивание (ВНО) – 21 мая, сообщили в Департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

ГИА для учеников 4-х классов состоится с 14 по 24 мая. Они будут сдавать два предмета - украинский язык и литературу и математику.

Ученики 9-х классов будут ГИА по трем предметам – украинский язык, математика и предмет по выбору школы. Аттестация продлится с 4 по 19 июня. Выдача документов об образовании – по 14 июня.

Автор: КГГА
 

Основная сессия ЗНО для учеников 11-х классов начнется 21 мая тестированием по математике и завершится 13 июня тестированием по химии. Выдача документов об образовании – 26 и 27 июня.

Последний звонок во всех классах – 31 мая.

Автор: КГГА
 

В конце апреля Украинский центр оценивания качества образования закончил обработку регистрационных документов лиц, изъявивших желание принять участие в нынешнем внешнем независимом тестировании. В этом году на ВНО зарегистрировалось 354 051 лицо.

Больше всего участников ВНО среди нынешних выпускников школ – 53,07%.

37,57% участников – это учащиеся учебных заведений профессионального образования и 9,36% - выпускники прошлых лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обнародовали график проведения ВНО-2019 по всем предметам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 103150
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 25996
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram Просмотров: 23661
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
15
 Просмотров: 20116
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации Просмотров: 18747
Наука+Образование
В янтаре нашли многоножку возрастом 99 млн лет
В янтаре нашли многоножку возрастом 99 млн лет Просмотров: 2439
Взгляд в будущее: Ноосфера Макса Полякова провела в Украине первый космический саммит
Взгляд в будущее: Ноосфера Макса Полякова провела в Украине первый космический саммит Просмотров: 27
По количеству ученых мы отстаем даже от Румынии - эксперт
По количеству ученых мы отстаем даже от Румынии - эксперт
 Просмотров: 279
День матери: подборка поздравительных открыток и стихов
День матери: подборка поздравительных открыток и стихов
14
 Просмотров: 234
Ученые объяснили эволюцию изменения человеческого лица
Ученые объяснили эволюцию изменения человеческого лица Просмотров: 3348
Больше всего комментируют
7
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
4
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
3
Вятрович напомнил Зеленскому судьбу Януковича
2
Порошенко дал совет Зеленскому
2
Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ
Голосов: 3455
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua