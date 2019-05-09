Обнародовали график проведения ВНО-2019 по всем предметам

Нынешняя Государственная итоговая аттестация (ГИА) стартует уже 14 мая.

Внешнее независимое оценивание (ВНО) – 21 мая, сообщили в Департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

ГИА для учеников 4-х классов состоится с 14 по 24 мая. Они будут сдавать два предмета - украинский язык и литературу и математику.

Ученики 9-х классов будут ГИА по трем предметам – украинский язык, математика и предмет по выбору школы. Аттестация продлится с 4 по 19 июня. Выдача документов об образовании – по 14 июня.

Автор: КГГА

Основная сессия ЗНО для учеников 11-х классов начнется 21 мая тестированием по математике и завершится 13 июня тестированием по химии. Выдача документов об образовании – 26 и 27 июня.

Последний звонок во всех классах – 31 мая.

Автор: КГГА

В конце апреля Украинский центр оценивания качества образования закончил обработку регистрационных документов лиц, изъявивших желание принять участие в нынешнем внешнем независимом тестировании. В этом году на ВНО зарегистрировалось 354 051 лицо. Больше всего участников ВНО среди нынешних выпускников школ – 53,07%. 37,57% участников – это учащиеся учебных заведений профессионального образования и 9,36% - выпускники прошлых лет.