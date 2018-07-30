Что делать, если не поступил в вуз - советы

Поступление в вуз - это всегда стресс и чаще большое разочарование. Фото: ponedelnik.info

26 июля завершилась подача заявлений для поступления в украинские вузы. 1 августа обнародуют список рекомендованных к зачислению на бюджет.

Поступление в вуз - это всегда стресс и часто большое разочарование. Кто-то поступил не туда, куда мечтал, а кому-то это вообще не удалось. Что делать в этом году, когда нет школы и университета. Есть несколько альтернативных вариантов, сообщает Оsvitoria.

Не прекращать учиться

Когда футболисты получают травмы или просто долго не выходят на поле, они все равно тренируются, чтобы оставаться в тонусе. Так и с учебой. Порекомендуйте ребенку пройти уже изученный в школе материал, повторить подзабытые темы или наверстать проблемные.

Также можно воспользоваться услугами репетитора. Значительно дороже, но эффективнее. Специалист лучше объяснить темы и ребенок усвоит их лучше, чем во время самостоятельного изучения.

Поехать волонтером за границу

Если хотите провести год с пользой замитесь волонтерством в другой стране. Сейчас на средства Еврокомиссии можно поехать в Румынию, Португалию, Австрию или Францию. Есть даже украинские организации, которые помогают стать волонтером за рубежом, например Институт общественных инициатив.

Волонтерство даст много плюсов. Во-первых, увидите новую страну и одновременно поможете в важном проекте. Во-вторых, можно усовершенствовать знание языка. В большинстве волонтерских проектов есть международные группы, где все говорят по-английски, но всегда существуют местные, которые помогут с их государственным языком. В-третьих, увидеть страну с нетуристической стороны, а это всегда большой плюс.

Могут помочь онлайн-курсы

Поставить цель

Прочитать за год 100 книг, пробежать марафон, выучить новый язык или научиться программировать. Все это даст новые навыки и умения, которые пригодятся в дальнейшей жизни. Разовьют организованность.

Проходить онлайн-курсы

В современном мире уже ведутся дискуссии о том, что онлайн-образование лучше и качественнее стационарного. Онлайн-курсы могут помочь не только повторить полученные знания, необходимые для ВНО или поступления в вуз, но и освоить новые.

Устроиться на работу

Здесь также могут помочь онлайн-курсы. За месяц-два возможно овладеть какой-либо профессией, которая позволит работать онлайн. Многие компании ищут стажеров, SMM-менеджеров, контент-редакторов и т.п., а все больше работодателей не обращают внимание на возраст и образование кандидата. Главное - хорошо зарекомендовать себя в должности. А если заставить себя постоянно развиваться, осваивать новые умения, то показывать то будут успешные результаты и в работе, и в учебе.

Поехать учиться за границу

Зарубежные вузы не требуют от абитуриентов результатов внешнего независимого оценивания. Надо сдать вступительные экзамены и показать знание иностранного языка.

Поступающие зарегистрировали более 162 тыс. электронных кабинетов. Больше всего документов подали на филологию и право. Поступило около 915 тыс. заявлений. Из них в электронной форме - 903, а в бумажной - около 11.