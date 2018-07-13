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суббота, 14 июля 2018 10:20

Большинство украинских школьников не имеют собственного мнения - эксперт

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Большинство украинских школьников не имеют собственного мнения - эксперт
Руководитель компании и руководитель отдела среднего и высшего образования DEC education рассказали о зарубежное образование для украинских студентов. Фото: Ирина Рубан

В Украине проходит вступительная кампания. Украинские абитуриенты подали около 42 тыс. заявлений.

Часть украинских студентов активно уезжает на учебу за границу. Об этом рассказала руководитель международной образовательной компании DEC education Ирина Кузьменко.

"Украинская ситсема образования и зарубежная отличаются. Обучение направлено на формирование у ребенка понятия, что необходимо уметь работать в команде, стать лидером для нее", - говорит Кузьменко. - "У нас учатся 11 лет, там 12. Наш аттестат не является эквивалентом аттестата британской или немецкой школы. В Великобритании специально разработали курсы для студентов из стран СНГ. В течение года они учат профильные предметы. Благодаря

Лучшие мировые вузы хотят, чтобы у них учились лучшие студенты. Обучение построено на практике и командной работе.

"У нас умные дети в плане знаний, но они не привыкли к такому ритму. За рубежом с первого дня учат, как управлять командой и как работать в команде. В большинства украинских школьников нет собственного мнения. Они не могут выражать мысль и грамотно себя презентовать. когда они попадают за границу, в них 3-4 месяца ступор. Это звонки с плачем к родителям и постоянное: "все я не выдерживаю", - говорит руководитель отдела среднего и высшего образования международной образовательной компании DEC Education Елена Сафронова.

2 июля в Украине стартовала вступительная кампания 2018 в высшие учебные заведения Украины. 12 липняв электронных кабинетах стала доступной возможность подачи заявлений на поступление в высшие учебные заведения.

Автор: Ирина Рубан
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