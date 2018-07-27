Вступительная кампания-2018 завершилась: назвали "топовые" специальности

Поступающие зарегистрировали более 162 тыс. электронных кабинетов.

Больше всего документов подали на Филологию и Право, рассказал руководитель директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров.

"Поступающие подали около 915 тысяч заявлений. Из них в электронной форме 903 тысяч, а в бумажной - около 11 тысяч. Наши прогнозы по количеству заявлений и их структуре, которые мы озвучили в начале вступительной кампании, оправдались. Около 76% школьников, которые выпустились в этом году, подали заявления на поступление в вузы на бакалавра и магистра", - говорит Шаров.

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Он также назвал десятку лидирующих специальностей, которые выбирали поступающие на бакалавра в этом году.

1. Филология - 75 934 заявления.

2. Право - 72 965 заявлений.

3. Менеджмент - 47 695 заявлений.

4. Среднее образование - 45 397 заявлений.

5. Компьютерные науки - 38 374 заявления.

6. Экономика - 29 702 заявления.

7. Медицина - 29 065 заявлений.

8. Инженерия программного обеспечения - 25 930 заявлений.

9. Туризм - 24 827 заявлений.

10. Психология - 22 675 заявлений.

Называя популярные вузы, Шаров опроверг миф, что лучшие абитуриенты выбирают только столичные университеты.

"Хочу сказать, что это неправда. Конечно, ведущие столичные вузы пользуются большой популярностью, но в десятку университетов, наряду со столичными заведениями, также вошли львовские, харьковские и черновицкие вузы", - сказал руководитель директората.

12 июля началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. Продолжалась до 26 июля. Для поступления в вузы учитывали сертификаты ВНО 2016, 2017 и 2018-го годов. Исключение - иностранные языки.