Вступительная кампания-2018: назвали самое интересное

Директор Государственного предприятия "Инфоресурс" Оксана Белик назвала самые интересные факты вступительной кампании-2018. Фото: МОН

Вчера завершилась подача заявлений для поступления в украинские вузы.

Около 82 тыс. человек подавали заявления только на контракт, рассказала директор Государственного предприятия "Инфоресурс" Оксана Белик. Она рассказала о самых интересных фактах вступительной кампании 2018 года.

1. В среднем поступающие подавали 5 заявлений на бюджет, хотя максимальное количество - 7.

2. Больше всего заявлений подали в первый день вступительной кампании - 120 301 заявление. Меньше всего в последний день - 28 985 заявлений.

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3. Сертификаты ВНО за 2016 и 2017 годы использовали 8 058 абитуриентов.

4. Около 55% поступающих подавали заявления только на контракт;

5. 21 514 поступающих загрузили в электронные кабинеты справку, которая предоставляет право воспользоваться сельским коэффициентом.

Кроме того, она напомнила, что уже в ближайшее время будут известны результаты поступления по государственному заказу.

"1 августа статус заявлений, поданных на бюджет через электронные кабинеты, будет изменен. Поэтому поступающие узнают, на какие специальности и в каких учебных заведений они получили рекомендацию для поступления на бюджет", - говорит Белик.

В случае, если абитуриент согласен с таким предложением, для зачисления ему нужно до 18-ти часов 6 августа предоставить оригиналы документов в приемную комиссию желаемого вуза.

Поступающие зарегистрировали более 162 тыс. электронных кабинетов. Больше всего документов подали на Филологию и Право. Поступающих подали около 915 тысяч заявлений. Из них в электронной форме 903 тысячи, а в бумажной - около 11 000.