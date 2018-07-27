Вступительная кампания-2018: назвали самое интересное

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 603
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1134
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1530
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 13806
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4455
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1674
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3177
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 603
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 7038
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 747
Фото
Все фото
20
45
6
6
14
Ромы в вышиванках и венгри в национальном наряде - показали парад школ
Ромы в вышиванках и венгри в национальном наряде - показали парад школ
Слезы на линейке и выпускной флешмоб - эмоциональный последний звонок в фото
Слезы на линейке и выпускной флешмоб - эмоциональный последний звонок в фото
Настольные игры сближают родителей и детей и учат конкуренции
Настольные игры сближают родителей и детей и учат конкуренции
15 правил воспитания детей от педагога Антона Макаренко
15 правил воспитания детей от педагога Антона Макаренко
Как китайцы в Украине Новый год праздновали
Как китайцы в Украине Новый год праздновали
Видео
Все видео
Ученые создали трехмерное невероятное изображение мозга
Ученые создали трехмерное невероятное изображение мозга
Без вечерних платьев: ученики оригинально провели выпускной
Без вечерних платьев: ученики оригинально провели выпускной
Удивительное и впечатляюще - 5 самых уникальных солнечных затмений
Удивительное и впечатляюще - 5 самых уникальных солнечных затмений
Вы должны понимать язык на слух - Гриневич о ВНО по английскому
Вы должны понимать язык на слух - Гриневич о ВНО по английскому
Выпускники танцевали вальс под русскоязычную попсу
Выпускники танцевали вальс под русскоязычную попсу
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1665
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4761
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1035
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4851
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3762
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
27 июля 2018
Просмотров: 216
Несправедливо, дуже несправедливо
Навряд чи люди, хоч трохи знайомі з абеткою, можуть не пам'ятати цих суворих слів. Бо саме їх вимовила найсимпатичніша героїня світової літератури, ...
пятница, 27 июля 2018 18:10

Вступительная кампания-2018: назвали самое интересное

  Комментировать
Вступительная кампания-2018: назвали самое интересное
Директор Государственного предприятия "Инфоресурс" Оксана Белик назвала самые интересные факты вступительной кампании-2018. Фото: МОН

Вчера завершилась подача заявлений для поступления в украинские вузы.

Около 82 тыс. человек подавали заявления только на контракт, рассказала директор Государственного предприятия "Инфоресурс" Оксана Белик. Она рассказала о самых интересных фактах вступительной кампании 2018 года.

1. В среднем поступающие подавали 5 заявлений на бюджет, хотя максимальное количество - 7.

2. Больше всего заявлений подали в первый день вступительной кампании - 120 301 заявление. Меньше всего в последний день - 28 985 заявлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большинство украинских школьников не имеют собственного мнения - эксперт

3. Сертификаты ВНО за 2016 и 2017 годы использовали 8 058 абитуриентов.

4. Около 55% поступающих подавали заявления только на контракт;

5. 21 514 поступающих загрузили в электронные кабинеты справку, которая предоставляет право воспользоваться сельским коэффициентом.

Кроме того, она напомнила, что уже в ближайшее время будут известны результаты поступления по государственному заказу.

"1 августа статус заявлений, поданных на бюджет через электронные кабинеты, будет изменен. Поэтому поступающие узнают, на какие специальности и в каких учебных заведений они получили рекомендацию для поступления на бюджет", - говорит Белик.

В случае, если абитуриент согласен с таким предложением, для зачисления ему нужно до 18-ти часов 6 августа предоставить оригиналы документов в приемную комиссию желаемого вуза.

Поступающие зарегистрировали более 162 тыс. электронных кабинетов. Больше всего документов подали на Филологию и Право. Поступающих подали около 915 тысяч заявлений. Из них в электронной форме 903 тысячи, а в бумажной - около 11 000.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Как будут поступать абитуриенты из Донбасса и Крыма
Как будут поступать абитуриенты из Донбасса и Крыма Просмотров: 180
Большинство украинских школьников не имеют собственного мнения - эксперт
Большинство украинских школьников не имеют собственного мнения - эксперт Просмотров: 360
МОН опубликовало рейтинг самых популярных бюджетных специальностей
МОН опубликовало рейтинг самых популярных бюджетных специальностей Просмотров: 2475
В вузах начали прием документов: что необходимо знать абитуриентам
В вузах начали прием документов: что необходимо знать абитуриентам Просмотров: 1521
Сейчас вы читаете новость «Вступительная кампания-2018: назвали самое интересное». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

"Мы только на пороге бедствия, перед которыми померкнет все пережитое" - писатель предвидел репрессии

Когда обняла, поняла, что это брат - мужчина 30 лет выдавал себя за пропавшего военного

Умерла дочь Уитни Хьюстон

"Самое страшное - увидеть, как самолет падает на людей" - очевидцы о Скниловской трагедии

В судах разрешили говорить по-русски

Родственникам погибших на авиашоу дали по 10 тыс. грн

"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко

Министр проехался в плацкарте: что изменилось на Укрзализныце за год

Самое читаемое
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 58419
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 53766
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
14
 Просмотров: 36460
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
9
 4 Просмотров: 36307
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
31
 Просмотров: 32415
Больше всего комментируют
7
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
7
Пенсии выплачивают с задержками
4
Порошенко идет на выборы - СМИ
4
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Голосов: 2475
Голосование Какой должна быть стипендия в университетах?
  • 830 грн, как сейчас
  • как прожиточный минимум 1228 грн
  • студентам не нужна стипендия
  • оставить только для льготников
  • платить только отличникам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua