Как будут поступать абитуриенты из Донбасса и Крыма

Абитуриенты из Донбасса и Крымабудут поступают без ВНО, украинского паспорта и аттестата. Фото: Kolobok

Вступительная кампания для абитуриентов с оккупированных территорий Крыма и Донбасса продлится до 28 сентября.

Эти абитуриенты могут поступить на государственную форму обучения без ВНО, украинского паспорта и аттестата. Об этом сообщила и.о. директора департамента высшего образования Минобразования Светлана Кретович во время пресс-конференции.

Для вступления на бюджет абитуриенты должны подать документы до 20 июля в образовательные центры "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина". Подача документов на контрактную форму обучения продлится до 28 сентября.

"Если поступающие с оккупированных территорий не успеют подать документы для поступления на бюджет, они могут поступить на контракт и сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет. В прошлом году большинство поступающих из Крыма и Донбасса воспользовались этой процедурой и были переведены на места госзаказа", - говорит Кретович.

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Для поступления выпускникам школ из Крыма и Донбасса нужно пройти государственную итоговую аттестацию по украинскому языку и литературе. Они также будут сдавать вступительный профессиональный экзамен или творческий конкурс.

12 июля началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. Продлится до 26 июля. Для поступления в вузы действительными будут сертификаты ВНО 2016 2017 и 2018-го годов. Исключение - иностранные языки. Ведь в этом году ввели двухуровневый тест и аудирование.