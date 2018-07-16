В Минобразования рассказали, как поступить в университет без проблем

Больше всего проблем у абитуриентов возникает при вводе данных - адреса своей электронной почты и пароля. Фото: espreso.tv

12 июля украинские вузы начали принимать заявки на вступление. Чтобы не было трудностей, будущим студентам советуют считать баллы, помнить пароль и следить за загрузкой нужных файлов.

Больше всего проблем у абитуриентов возникает при вводе данных - адреса своей электронной почты и пароля. Если написать их неверно, страница блокируется на 3 часа. В ведомстве просят быть внимательными и пользоваться опцией для напоминания пароля, пишет segodnya.ua.

Также поступающие должны самостоятельно вычислить средний балл аттестата. Для тренировки на сайте есть спецкалькулятор.

Если у абитуриента нет паспорта, можно поступить по свидетельству о рождении. Тогда нужно звонить на горячую линию МОН. Но к моменту зачисления такие поступающие должны обязательно предоставить в приемную комиссию паспорт.

Часто возникают технические проблемы. Например, на сайте не находят сертификат ВНО. В этом случае надо отправить письмо со сканом тестов на адрес [email protected]

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В Минобразования рекомендуют выпускникам оценить свои шансы поступления на ту или иную специальность, опираясь на статистику по проходные баллы в прошлом году.

"Хотим посоветовать всем ответственно отнестись к выбору, заранее посчитать свой конкурсный балл и реально оценить шансы для поступления на выбранную специальность. Для этого полезно учесть проходные баллы прошлых лет", - заявил глава директората высшего образования МОН Олег Шаров.

Чаще всего выпускники выбирают "Право", "Экономику", "Менеджмент" и различные филологические специальности. Это повторяется около 5 лет.

12 июля началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. Абитуриенты должны подать заявления в вузы до 26 июля. Документы принимают через интернет. Для этого нужно до 25 июля зарегистрироваться на сайте ez.osvitavsim.org.ua и создать собственный электронный кабинет. Ввести электронную почту, номер телефона, пин-код и год получения сертификата ВНО. Далее указывают серию, номер, средний балл аттестата, загружают его отсканированную копию, цветную фотографию размером 3х4 см. После окончания регистрации абитуриент получает логин и пароль для доступа в личный кабинет.