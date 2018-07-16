Будешь платить 200 грн - за буллинг будут штрафовать

Депутаты предлагают штрафовать за буллинг в школах.
Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, передает Освіта.ua.
Задачей документа является определение на законодательном уровне явления буллинг, путей противодействия этому явлению, защиты прав детей, а также других лиц, работающих в учреждениях образования.
Предлагают ввести штраф от 20 до 200 грн, в зависимости от вида совершенного правонарушения.
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Изменениями в закон "Об образовании" вводит определение термина "буллинг" как морального или физического насилия, агрессия в любой форме или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, которые имеют признаки сознательного жестокого обращения.
Изменения позволят выработать действенный правовой механизм противодействия явлению буллинг, что приведет к улучшению психического здоровья детей и взрослых.
Министерство образования и науки Украины вместе с Минсоцполитики, Министерством культуры и Минмолодежи разработают национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях.
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