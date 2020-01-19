Как празднуют Крещение украинские военные на Донбассе

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Бойцы бригады "Холодный Яр" в зоне проведения операции объединенных сил на Луганщине отпраздновали третье с Рождественских праздников - Крещение Господне.

И хотя традиционных зимних морозов в этом году нет, местные водоемы таки покрытые тонким льдом. Пробивая пятками лед, бойцы бежали нырять в реки и озера Луганщины, чтобы очиститься, пишут в пресс-службе бригады в Facebook.

"Господь пришел в этот мир. Он пришел к каждому из нас и дал надежду, что мы можем увидеть его величие, его могущество, его милость и его крещения", - сказал в обращении к холодноярцам капеллан Александр Петрушкевич.

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"Когда Господь пришел к Иоанну Крестителю, он был удивлен и задал такой вопрос Христу: "Нужно ли мне тебя крестить?" "Да, - ответил Христос, - Потому что нужно исполнить всякую правду". Что такое правда божья? Она осуществляется в том, что Господь пришел спасти вселенную, то есть нас, а также он пришел выполнить тот закон, который Бог дал нам через пророков. Когда мы погружаемся в воду, мы показываем смерть к безбожной жизни, а когда виныряем, - показываем воскресенье нашей жизни к божьей славе. Пусть Бог каждому из нас поможет быть благословенными людьми", - добавил капеллан.

После купания и чая с бутербродами, теплыми и бодрыми песнями бойцов согрела группа "Бандерштат".

Ежегодно 19 января православные верующие отмечают древний церковный праздник - Крещение. Согласно истории в этот день крестился Иисус в реке Иордан. Главной традицией Богоявления является крещения водоемов и ныряния в них. Считается, что Иорданская вода, лечит телесные и духовные болезни. Gazeta.ua рекомендует ТОП-5 советов, которые помогут безопасно нырять в Крещение.