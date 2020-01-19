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воскресенье, 19 января 2020 09:50

Не занимать деньги и не стирать: назвали основные запреты на Крещение

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Не занимать деньги и не стирать: назвали основные запреты на Крещение
В прорубь на Крещение запрещено нырять без молитвы Фото: espreso.tv

19 января Крещение или Крещение Господне. Крещенскую кутью еще называют "голодная. В этот день принято поститься и готовить последнюю по времени праздников кутью. К слову, это единственный постный день, а затем до самого Великого поста можно будет есть все.

Существует множество традиций, обрядов и запретов, связанных с этим днем. Например, что 18 и 19 января вся вода приобретает целебные свойства. По верованиям, она может исцелять, заряжать положительной энергией и лишать негатива.

1. Главной традицией является водное крещение. Священник опускает в специальную прорубь крест, тем самым освящает воду. Прорубь называется - Иордан, а вода в ней - большая Агиаса, что означает великая святыня.

Нельзя нырять в прорубь не помолившись. В храме нужно прочитать Тропарь. А потом перед тем, как окунуться в воду, перекреститься, произнести "Во имя Отца и Сына и Святого Духа" - и только потом нырять.

Святую воду можно набирать в грязную посуду и нельзя хранить в пластике.

2. 19 января - последний день, когда можно гадать. Потом думать уже нельзя, иначе это может плохо повлиять на судьбу.

3. Запрещается на Крещение ссориться. Особенно, у освященной воды Считается, что она может потерять свои целебные свойства, если вы негативно настроены.

На Крещение категорически запрещено допускать неблагочестивых мыслей, сплетничать, обманывать.

В этот день нельзя плакать или жаловаться. Считается, что тот, кто проливает слезы на Крещение, будет плакать весь год.

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4. На Водохрещазабороняеться: вязать, шить, убирать, трудно работать. А особенно строгий запрет касается стирки. Согласно приметам, нельзя стирать в этот день, чтобы не осквернить воду. Вода в реке становится освященной и избавляется от нечисти, а стиркой можно все испортить.

5. На Крещение нельзя давать деньги в долг. И вообще лучше ничего не выносить из дома и не раздавать. Иначе весь год будете жить в бедности.

В ПЦУ заявили, что омовение в проруби на Крещение не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов.

Как написала Православная церковь Украины на своей странице в Facebook, ни церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения.

24tv.ua
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