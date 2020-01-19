Сутки на Донбассе: в ВСУ есть потери, много раненых

На Донбассе российские наемники 6 раз нарушали Минские договоренности обстрелами Фото: dw.com

18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.

Об этом рассказала пресс-служба Операции объединенных сил.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз обстреляли украинские позиции. Обстрел вели из минометов калибра 120 мм, гранатометов, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Еще 4 обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" -около населенного пункта Пески, Красногоровка, Павлополь и Васильевки.

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Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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