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воскресенье, 19 января 2020 11:27

ТОП-5 советов, как безопасно купаться в Крещение

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ТОП-5 советов, как безопасно купаться в Крещение
В Крещение не стоит долго находиться в воде Фото: Zaxid.net

Ежегодно 19 января православные верующие отмечают древний церковный праздник - Крещение.

Согласно истории в этот день крестился Иисус в реке Иордан. Главной традицией Богоявления является крещения водоемов и ныряния в них. Считается, что Иорданская вода, лечит телесные и духовные болезни.

Gazeta.ua рекомендует ТОП-5 советов, которые помогут безопасно нырять в Крещение.

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1. Непосредственно перед тем, как заходить в воду можно пройтись или сделать несколько несложных упражнений. Это разрешено делать даже в одежде. Подготовить организм помогают и дыхательные упражнения. Однако подойдет и несколько глубоких вдохов и выдохов.

2. Заходить в холодную воду нужно постепенно. Слишком быстрое погружения может спровоцировать повышение давления. Если купание проходит в проруби, то ни в коем случае нельзя в нее прыгать. Особенно головой вперед. Новичкам не стоит находиться в воде более 10 с.

3. В проруби не стоит плавать, а достичь лишь определенной глубины. Также не нужно погружаться в зимнюю воду с головой. Это может привести к спазмам сосудов головного мозга. Чтобы наверняка этого избежать, можно взять шапочку для купания.

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4. Сразу после купания нужно растереть тело жестким полотенцем и быстро одеться. Также можно поприседать, сделать махи руками, или пробежаться в помещение, в котором человек в дальнейшем будет находиться. Стоит выпить стакан горячего напитка, кроме алкогольного.

5. Больше всего от холодной воды страдают конечности рук и ног. Поэтому важно иметь сухую и теплую обувь и рукавицы. Если последние отсутствуют, то руки можно греть, держа их сзади на шее или животе. Одежда должна быть удобной, не обтягивать и без пуговиц, потому что их долго застегивать.

Для празднования Иордана на водоемах страны установили около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В общем, в этот день будут дежурить более трех тысяч спасателей и 590 единиц техники ДСНС.

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Дата
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