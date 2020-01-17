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пятница, 17 января 2020 10:22

Святость – не в размере банки: в ПЦУ развенчали миф о Крещении

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Святость – не в размере банки: в ПЦУ развенчали миф о Крещении
На Крещение нет нужды просить священника "побрызгать больше", ведь нет понятия "разбавленной святости" Фото: exo.in.ua

В ПЦУ заявили, что омовение в проруби на Крещение не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов.

Как написала Православная церковь Украины на своей странице в Facebook, ни одного церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения.

"Очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более – с предрассудками или суеверием", – отмечают в церкви.

На Крещение нет нужды просить священника "побрызгать больше", ведь нет понятия "разбавленной святости". Нет необходимости запасаться водой в крупных бидонах или канистрах, ведь тот, кто принесет на освящение даже самую большую банку, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит "большей святости".

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"И наконец: церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор для каждого. Главное – не превращать такое купание на некий магический ритуал, повод к пьянству, гордости или осуждения ближнего", – подытожили в церкви.

19 января в Украине будут отмечать праздник Крещения Господня. Одной из основных его традиций является ныряние в освященную прорубь. Считается, что такая процедура поможет человеку избавиться и уберечься от любых недугов на весь год. Несмотря на все плюсы от крещенского купания, оно имеет большой список противопоказаний и других негативных последствий.

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Дата
17
января

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