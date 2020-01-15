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среда, 15 января 2020 21:43

Эксперт рассказал обо всех опасностях от купания на Крещение

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Эксперт рассказал обо всех опасностях от купания на Крещение
Подросткам до 13 лет не рекомендуется купаться на Крещение Фото: Александр Курсик

19 января в Украине будут отмечать праздник Крещения Господа. Одной из основных его традиций является ныряние в освященную прорубь.

Считается, что такая процедура поможет человеку избавиться и уберечься от любых недугов на весь год. Несмотря на все плюсы от крещенского купания, оно имеет большой список противопоказаний и других негативных последствий.

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Купаться в холодной воде нельзя людям, которые имеют острые респираторные заболевания, гипертонию или ревматоидный артрит, - говорит Gazeta.ua главный врач Киевского городского Центра здоровья Отто Стойка. - Осторожным нужно быть при любых хронических заболеваниях. Например, сахарным диабетом или заболеванием почек, поскольку этот орган особенно уязвим.

Кому еще запрещается нырять?

Нельзя купаться в холодное время при атеросклерозе, активных формах туберкулеза легких, сердечно-сосудистых заболеваниях и астме. В некоторых холодная вода может вызвать аллергию, вроде крапивницы. После простуды человеку нужно подождать от трех дней до одной недели. Во время этого периода у него не должна повышаться температура. Только тогда можно идти нырять.

Что происходит с организмом во время купания в холодной воде?

В этот период сосуды кожи резко сужаются и кровь больше приливает к внутренним органам. Таким образом организм сохраняет тепло. Согревается человек, тогда, когда и кожа. Бывает, что перестает быть холодно сразу, как только человек выйдет из ледяной воды. Происходит состояние эйфории. Однако оно обманчиво. Поэтому после такого купания нужно сразу одеваться и как можно быстрее согреться.

Какие негативные последствия могут ожидать человека, который купался в холодное время?

К ним может привести, если человек перед или после купанием будет принимать алкоголь. Он создает определенную дезадаптацию и можно не почувствовать, что организму очень холодно. Если пойдет в воду натощак или слишком сытым. Будет бегать или разминаться к потливости и распаривания. В таком случае человек очень быстро потеряет тепло, а после ему будет сложно согреться. Также, если будет пить очень горячие напитки перед купанием.

Какие еще?

Немалую угрозу несет и водоем. Человек может порезаться об тонкие края проруби. Также место должно быть без подводных течений с максимально ровным дном. Не стоит нырять в нее, когда температура воздуха ниже четырех градусов.

Какая опасность от ныряния ждет человека в Крещение?

Он может получить холодовой шок. Для этого даже не нужен мороз. Такому человеку нужно подготовить какое-то теплое и сухое помещение, чтобы он мог сразу туда зайти и согреться. В идеале ему стоит там еще и раздеваться и одеваться. Если такой возможности нет, то в период смены одежды можно стоять на теплоизолирующему коврике, толстом полотенце или хотя бы картонке.

Как проверить свой уровень закалки?

Благодаря простому физиологическому тесту. К человеческому телу нужно приложить небольшой кубик льда. Лучше всего его держать около внутренней части предплечья. После того, как забрать лед, кожа в этом месте становится белой. Через некоторое время она розовеет и возвращает свой естественный цвет. Чем быстрее она станет нормальной, тем лучше человек закаленный. И наоборот.

Как подготовить организм к купанию на Крещение?

Следует принимать воздушные ванны и контрастный душ, который заканчивать холодной водой. Недолго ходить босиком по земле, листьям или снегу, если он есть. Все это можно начинать делать за несколько дней до праздника. Непосредственно перед тем, как заходить в воду можно пройтись или сделать несколько несложных упражнений. Это разрешено делать даже в одежде. Подготовить организм помогают и дыхательные упражнения.

Как долго человек может находиться в воде?

Специально тренированные люди могут делать в холодной воде заплывы на десятки минут. Однако людям без специальной подготовки не стоит купаться или долго там находиться. Достаточно просто окунуться несколько раз. Этого хватит для оздоровительного эффекта. Чем дольше человек будет проводить времени в воде в первые разы, тем хуже.

С какого и после какого возраста запрещено купаться зимой?

Не рекомендуется даже заходить в воду детям до подросткового возраста - это 13-14 лет. Старшему человеку нужно ориентироваться на общее состояние здоровья и самочувствие. Возраст - неограничен.

Что не стоит делать после ныряния в водоем?

Ехать на работу. В теплом помещении человека может разморить и он станет вялыми. Как следствие, сложно сконцентрироваться на выполнении своих обязанностей. К полусознательного или обморочного состояния может привести спазм сосудов, вызванный купанием в холодной воде. Он может случиться сразу после выхода из водоема. Результатом погружения бывают перепады артериального давления, как следствие - потери сознания. Также тошнота или аритмия сердца. Последнее особенно опасно, так как приводит к инфаркту.

Как вести себя после купания на Крещение?

Можно поприседать, сделать махи руками, или пробежаться в помещение, если человек в нем будет в дальнейшем согреваться. Больше всего от холодной воды страдают конечности рук и ног. Поэтому важно иметь сухую и теплую обувь и рукавицы. Если последние отсутствуют, то руки можно греть, держа их сзади на шее или животе. Одежда должна быть удобной, не обтягивать и без пуговиц.

В 2017 году в селе Мурованом во Львове после иорданских купаний умер 52-летний мужчина. После ныряния в прорубь он вышел на берег, вытерся и потерял сознание. Из-за того, что место не было оборудовано для купания, спасателей на место не было. Врачи скорой помощи, которые выехали на место происшествия, констатировали смерть.

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