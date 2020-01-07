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вторник, 07 января 2020 18:07

Трагическое Рождество - "холоднояровцы" провели молебен
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В 93-й отдельной бригаде провели православный ритуал повечерие, во время которого молились бойцов Германа Соловьева и Сергея Рацуна, погибших от рук русских оккупантов.

Молебен провел капеллан Чебан Максим, пишут в пресс-службе бригады в Facebook.

Утром желающие помолиться собрались в помещении на штабе бригады.

"Холоднояровцы" провели повечерие и послушали колядки
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
"Холоднояровцы" провели повечерие и послушали колядки
"Холоднояровцы" провели повечерие и послушали колядки
"Холоднояровцы" провели повечерие и послушали колядки
"Холоднояровцы" провели повечерие и послушали колядки

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Поздравляли друг друга с днем рождения Иисуса Христа, к таинству, также присоединился и командир бригады холодноярцев полковник Дмитрий Брижинський.

"Мы хотели пригласить профессиональных певцов и проехаться с ними по передовой, чтобы они заколядовали для бойцов. Впрочем, через печальные события решили отказаться от пения. Этот праздник мы начнем с минуты молчания, - сказал капеллан Александр Петрушкевич.

Объявили минуту молчания. После нее капеллан рассказал, что для него Рождество.

"Для меня Рождество - это когда Христос родился в моем сердце. Это когда я умираю для греха и когда я рождаюсь для святой жизни, для каждого из вас ".

"Христос мог хоть тысячу раз рождаться в Вифлеемской пещере, но в этом нет никакого смысла, если он хоть раз не возродился у тебя в сердце. Наша жизнь имеет значение, ведь в нашу жизнь пришел тот, кто спасет нас", - отметил Максим Чебан.

После молебна священники поехали поздравлять с праздником подразделения бригады, прежде всего те, которые сейчас находятся близко к врагу.

Однако колядки холоднояровцев спели. Их выполнили учащиеся общеобразовательной школы поселка Муратовой на Луганщине, которые пришли поздравить бригаду.

А бойцы отблагодарили детям вкусными подарками.

Российские-оккупационные войска 6 января 5 раз нарушили режим тишины.

Враг обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишут в пресс-центре ООС

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Дата
07
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