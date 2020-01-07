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вторник, 07 января 2020 10:34

Россияне пригнали на Донбасс запрещенное оружие

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Россияне пригнали на Донбасс запрещенное оружие
"Вчера, 6 января, в результате вражеского обстрела двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сообщили в ООС. Фото: Цензор.НЕТ

Российские-оккупационные войска 6 января 5 раз нарушили режим тишины.

Враг обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишут в пресс-центре ООС в Facebook.

У Песков противник дважды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Крымского российские наемники обстреляли из из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 6 января, в результате вражеского обстрела двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска еще не проявляли активности.

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Также в пресс-центре ООС сообщили о российских РСЗО "Град", которые привезли с территории России.

"В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 января обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный (быв. Красный Луч) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм)", - говорится в сообщении.

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня.

Вследствии вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил

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