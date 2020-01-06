На Донбассе получил ранения украинский военный

Боевики 3 раза нарушили режим перемирия. Фото: Prm

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня.

Вследствии вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"С запрещенных Минскими договоренностям 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам Крымского", - говорится в сообщении.

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6 января в Озерной на Тернопольщине прощаются с ветераном АТО 25-летним Николаем Муравским с позывным "Лук". 4 января он покончил с собой выстрелом из автомата "Калашникова".