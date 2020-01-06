На Донбассе получил ранения украинский военный

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
Просмотров: 774
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
Просмотров: 5769
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1800
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 26208
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2295
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2232
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2277
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 567
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3447
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1053
Фото
Все фото
6
3
5
4
6
&quot;Жизнь - Украине, сердце - любимой, душу - Богу, честь - себе ...&quot; - умер известный майдановец и ветеран АТО
"Жизнь - Украине, сердце - любимой, душу - Богу, честь - себе ..." - умер известный майдановец и ветеран АТО
Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам на передовую
Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам на передовую
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
В Станице Луганской разобрали мост
В Станице Луганской разобрали мост
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Видео
Все видео
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
Российский оккупант не прекращает огонь на Донбассе
Российский оккупант не прекращает огонь на Донбассе
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Украина воюет 2089 дней: что произошло за год на Донбассе
Украина воюет 2089 дней: что произошло за год на Донбассе
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1512
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2295
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3447
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 819
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1485
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
1 Просмотров: 1422
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
понедельник, 06 января 2020 19:26

На Донбассе получил ранения украинский военный

  Комментировать
На Донбассе получил ранения украинский военный
Боевики 3 раза нарушили режим перемирия. Фото: Prm

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня.

Вследствии вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"С запрещенных Минскими договоренностям 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам Крымского", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе ликвидировали террориста

6 января в Озерной на Тернопольщине прощаются с ветераном АТО 25-летним Николаем Муравским с позывным "Лук". 4 января он покончил с собой выстрелом из автомата "Калашникова".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе получил ранения украинский военный». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Ждали семь веков: Украина получила томос

Валерию Лобановскому не везло в решающих встречах

Корону первого короля-христианина привезли из США

Река в центре города вышла из берегов

Челентано сознался в романе с Орнеллой Мути

Самое читаемое
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
4
 Просмотров: 34164
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии &quot;Золотой глобус&quot;
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус"
29
 Просмотров: 17289
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности Просмотров: 16533
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
 Просмотров: 12429
Астропрогноз на январь: кому повезет с финансами, а кому в личной жизни
Астропрогноз на январь: кому повезет с финансами, а кому в личной жизни Просмотров: 11556
Донбасс
"Зеленский не делает и не будет ничего делать, чтобы повернуться лицом к военнослужащим"
"Зеленский не делает и не будет ничего делать, чтобы повернуться лицом к военнослужащим"
 1 Просмотров: 1386
На Донбассе погиб военный из Славуты
На Донбассе погиб военный из Славуты 1 Просмотров: 396
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО Просмотров: 6165
На Донбассе ликвидировали террориста
На Донбассе ликвидировали террориста 1 Просмотров: 2682
Путинские боевики убили украинского военного
Путинские боевики убили украинского военного Просмотров: 504
Больше всего комментируют
3
Dr Alban незаконно ездил в Крым, но Зеленский "порешал" с разрешением. Это диагноз системе - Геращенко
2
Следующими Зеленский будет встречать Пореченкова с Охлобыстиным?
2
"Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека" - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
2
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
1
Какой государственный банк надо продать первым
Голосов: 5066
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua