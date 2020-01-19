Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования

Фото: instagram.com

19 января в Украине отмечают Крещение или Иордан. Христиане верят, что в этот день вода обладает целебными свойствами и ныряют в проруби. Не обходят вниманием праздник и украинские звезды.

Кто-то празднует его в Украине и купается в холодной воде, такие как певица TAYANNA.

Также атмосферные фото сделала Ольга Сумская с мужем Виталием. Они праздновали с кутьей.

Немало артистов сейчас находятся на отдыхе, поэтому вместо проруби окунулись в море. Как знаменитости встретили праздник Иордан и приветствовали сторонников в сети - смотрите в подборке.

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Например, певица Оля Полякова сейчас отдыхает в Мексике, откуда поделилась фото. Ведущая Лилия Ребрик с мужем Андреем отдыхают на Мальдивах.

Ежегодно 19 января православные верующие отмечают древний церковный праздник - Крещение. Согласно истории в этот день крестился Иисус в реке Иордан. Главной традицией Богоявления является крещения водоемов и ныряния в них. Считается, что Иорданская вода, лечит телесные и духовные болезни. Gazeta.ua рекомендует ТОП-5 советов, которые помогут безопасно нырять в Крещение.