За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии

Фото: Предоставлено Марией Горошко

На местных ярмарках в Роттердаме продукты значительно дешевле, чем в магазинах. Вечером можно купить ящик экзотических фруктов за 1 евро. Нет нужды запасаться ягодами или фруктам, поскольку они есть круглый год. Большинство голландцев едят в кафе и барах, а если готовят дома, то разогревают полуфабрикаты.

Своими впечатлениями от жизни в Голландии поделилась 36-летняя Мария Горошко из Киева. Она жила работала в столице дизайнером мебели. Несколько месяцев, как она с 4-летней дочерью переехала жить в Роттердам.

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"Сначала не думала, что буду жить в Голландии. Ехала туда на подработку. Очень нужны были деньги. Я взяла квартиру в кредит и не могла выплатить последние взносы, - рассказывает Gazeta.ua Мария, - Моя сестра три года там живет. Она и предложила мне приехать на три месяца по безвизу. Нашла мне работу и выделила место в собственной квартире".

За дорогу на автобусе из Киева в Роттердам потратила полтора суток и 2500 грн. В воскресенье Мария приехала, а уже в понедельник пошла работать помощником в баре. В тот же день получила первую зарплату.

Автор: Предоставлено Марией Горошко Местные преимущественно питаются в кафе и барах, дома разогревают полуфабрикаты

"Адаптации по сути не было. Я жила с сестрой и подругой, которую знала еще с 8 лет. Разговорного барьера тоже не почувствовала потому, что все говорили на английском языке, который я и так знала. На работе познакомилась с девушками из Украины и России и общалась больше с ними, - вспоминает Мария, - Однако не хватало личного пространства, потому что мы вместе и работали и жили. А у каждого уже свои привычки. Еще очень не хватало дочери, хотя и разговаривали каждый день. Она была с бывшим мужем и его родителями в Украине".

На работе девушка познакомилась с парнем из Латвии. Позже они начали встречаться и молодой человек предложил сделать документы, чтобы остаться в стране. Мария рассказывает, что можно было бы попробовать устроиться в международную или иную компанию и оформить рабочую визу. Или оформить отношения с европейцем или голландцем, что они и сделали.

Автор: Предоставлено Марией Горошко Мария встречаетсяс парнем из Латвии, который помог с оформлением документов

"Здесь такие партнерские отношения приравниваются к браку. У меня есть официальный документ и через полгода смогу пойти официально работать, - делится Мария, - Чтобы получить гражданство, должна жить в стране 5 лет. Также надо либо подписать контракт с фирмой-работодателем или сдать экзамены на знание языка. Только тогда смогу получить голландский паспорт".

В Голландии самые белые налоги в Европе. Если зарплата более 45000 евро в год (1262445 грн), из них высчитывают 52%. Если меньше - то 30%. По словам Марии, местные не хотят много работать, чтобы не платить больше. Тех, кто зарабатывает до 45 000 евро считают за средний класс, люди могут себе позволить и путешествия и брендовую одежду. Украинцы пытаются тоже держаться этой суммы. На заводах зарплаты около 2 тысяч евро (56 100 грн) в месяц. Но если доход меньше 1000 евро (28 000 грн) на человека - государство выплачивает помощь. То есть, все богатые работают на бедных. Этим очень пользуются приезжие.

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"Голландцы все приветливые и без хитринки. О них заботится государство, не надо ни о чем думать. В какой-то степени как дети, - отмечает Мария, - Подруга была в магазине, где проходил распродажа вещей. В раздевалке были большие очереди. Она попросила, чтобы женщина ей заняла место, пока она еще что-то поищет. Но женщина ее просто не поняла. Сказала: "Ты или здесь, или там". Или я просила другую женщину оплатить мне карточку метро своей банковской карточкой, а я ей наличными бы отдала. По мне так посмотрели удивленно!"

Автор: Предоставлено Марией Горошко

Рабочий день начинается в 7-8 утра и длится до 16 часов. Вечером местные идут в бары отдыхать. Преимущественно едят в кафе, любят острую, перченую пищу. Любимое блюдо - Харинг. Это молодой почищенная сельдь сантиметров 15. Ее надо брать за хвост и сразу есть. Харинг едят с хлебом и луком или под местную водочку Дженивер, она где-то 30 градусов.

"Дома едят полуфабрикаты, нет необходимости что-то готовить. Продают полуготовый порезанный картофель, макароны и соусы к ним, супы в пачках. Но здесь они не такие, как у нас химические, - рассказывает Мария, - Кухня очень проста. Если помидорный суп - это помидоры и поджарка, если гороховый суп - тоже только горох и тоже поджарка".

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Некоторые голландцы ездят работать в другие города, поэтому может быть небольшой затор на въезде. Мария отмечает, что страна размером Киевская область. А сам город Роттердам как 3 района Киева, население около 800 000 человек. Все расположено довольно компактно: в центре высокоэтажные дома, а вокруг домики на 3 и 4 этажа в голландском стиле.

Автор: Предоставлено Марией Горошко Детские сады бесплатны для семей, где работают родители. Для других стоимость - 2000 евро в месяц

"Нет разнокалиберных балконов или каких-то надстроек. Видно, что придерживаются генерального плана. Идешь и душа радуется. Поразили дороги для авто и велодорожки. Велосипедист всегда будет прав, - рассказывает Мария, - Я и сама на работу добираюсь на велосипеде. Дорога занимает минут 20 ".

Мария рассказывает, что никто из голландцев не покупает квартиру или машину за наличные, все берут кредиты. И выплачивают их почти до пенсии. Если у кого-то есть большой кредит, ему меньше налогов начисляют. Тем, кто приезжает на заработки можно снять комнату за 300-500 евро (8400 - 14000 грн). Она с мужем снимает 4‑комнатную квартиру с садом за 1000 евро (28 000 грн).

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"Относительно продуктов, они дешевле на базарах, чем в магазинах. Два раза в неделю в каждом районе города проводят продуктовые ярмарки, - отмечает Мария, - Под вечер цены снижают. За 1 евро (28 грн) купила ящик манго, другой раз - ящик хурмы. На экзотические фрукты цены ниже, за 1 евро покупаю 6 авокадо. Нет нужды делать какие-то запасы ягод или фруктов. Все есть круглый год. Я сейчас купила хурму, что у нас только зимой продают".

Автор: Предоставлено Марией Горошко Если доход меньше 1000 евро на человека, государство выплачивает помощь. Богатые обеспечивают бедных

Свинина или говядина в магазине стоит 7-8 евро (196-224 грн), курица - 3-4 евро. А на базаре за 5 евро (140 грн) можно купить 3 кг куриного мяса. На пиво цена - 1,5 евро (42 грн), в кафе цена на него 2,8 евро (79 грн) за стакан, коктейли - около 5 евро (140 грн). Богатый выбор качественного вина, его цена около 4 евро (112 грн) за бутылку. На сигареты цены около 7 евро (196 грн).

"Есть польские магазины, где под-полы продают сигареты по 3,5 евро (98 грн) без акциза. Можно найти все, что хочешь, если знать места, - делится Мария, - Но первые четыре месяца не могла нигде купить гречки. Затем, когда приехала в Украину, себе приготовила ее и наелась".

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Женщины в стране могут идти в декрет с 7-8 месяце беременности, ей будут еще полгода выплачивать полную зарплату. Но потом суммы уменьшают. Если женщина выходит на работу, ее ребенку бесплатно дают садик. Для неработающей мамы садик стоит около 2000 евро (56 100 грн) в месяц. Но ребенок там до 15-16 часа, не на весь день. Такие условия - или работаешь, или сидишь дома с ребенком.

Автор: Предоставлено Марией Горошко Большинство пытается зарабатывать меньше 45 000 евро, чтобы платить меньше налогов

"Спрашивала у местных мам, какой портфель покупать ребенку, что нужно для первого класса. Мне рассказали, что ребенку с собой надо максимум водичка, яблочко и бутерброд. Все тетради, книги и ручки обеспечивает государство и они в классе. Нет домашнего задания. Также дети обязаны уметь плавать. Тут наравне с физкультурой ходят в бассейн и сдают нормативы по плаванию. Но каникулы не целое лето, 1 месяц в августе, - рассказывает Мария, - с 14 лет ребенок должен выбрать профессию и учить уже те предметы, ей нужны".

Школы обязательны и бесплатны. Дети ходят туда с 4 лет до обеда. Иностранцы учат язык, а местных детей - общим дисциплинам. Есть группы продленного дня. Но опять же, для тех, кто не работает и не платит налоги они дорогие - 900 евро (25 250 грн) в месяц, для других - 60 евро (1600). В школе не кормят, надо брать с собой еду. Но смотрят за всеми 100%.

В Израиле никто не беспокоится о своем внешнем виде. В жару можно встретить девушку в теплой обуви и курточке с шапкой. Здесь все едят кошерную пищу, ту, что разрешена Торой. Кроме того, есть определенные правила и ограничения. Например, можно есть молочное не раньше, чем через 6 часов после того, как поели мясное. Чтобы обойти это правило и придумали мороженое без молока.