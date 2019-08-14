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четверг, 15 августа 2019 00:16

По магазина ходят в тапочках и халате - украинка рассказала, что ее поразило в Израиле
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Супруги Волосюк поехали в страну после свадьбы
Фото: Предоставлено Марией Волосюк
На любой работе надо иметь гражданство
В стране дорогая аренда квартир, за однокомнатную просят 18000 - 21600 грн в месяц
Верующие едят только кошерную пищу, разрешена Торой
Путешествия по стране помогли адаптироваться и привыкнуть к Израилю

В Израиле никто не беспокоится о своем внешнем виде. В жару можно встретить девушку в теплой обуви и курточке с шапкой. Здесь все едят кошерную пищу, ту, что разрешена Торой. Кроме того, есть определенные правила и ограничения. Например, можно есть молочное не раньше, чем через 6 часов после того, как поели мясное. Чтобы обойти это правило и придумали мороженое без молока.

О менталитете местных, гастрономических взглядах и ценах в Израиле Gazeta.ua рассказала 19-летняя Мария Волосюк с Ровного. Она 2 года как переехала в город Ашдод вместе с мужем.

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"Как только с Назаром поженились, решили поехать жить в другую страну. Нас очень манил Израиль. Но слышали, что туда украинцев не очень хотят пускать. Однако решили и рискнули, - вспоминает Мария, - В ту ночь, когда прилетел самолет в Тель-Авив, не сразу поверили, что прошли контроль и нас пропустили в страну. И если честно, еще иногда не верится. Мы этого очень сильно хотели и нам удалось".

Сначала молодожены планировали провести в Израиле несколько медовых месяцев, но они затянулись на 2 года.

Автор: Предоставлено Марией Волосюк
  В стране дорогая аренда квартир, за однокомнатную просят 18000 - 21600 грн в месяц
В стране дорогая аренда квартир, за однокомнатную просят 18000 - 21600 грн в месяц

"Фразу "Беседер, а-коль беседер" я полюбила сразу. Запомнилась она мне быстро и легко, своим мелодичным звучанием. А еще потому, что я чаще слышала и слышу именно эти слова, которые переводятся с иврита как "прекрасно ... все прекрасно", - рассказывает Мария, - И действительно, это состояние большинства местных. Несмотря на непростые природные условия, на жизнь в состоянии постоянной боевой готовности, несмотря на большие налоги и дорогое жилье".

В Тель-Авиве цены на квартиру студию без хорошего ремонта и мебели от 2,500 до 3000 шекелей (18000 - 21600 грн) А если более или менее нормальный ремонт то 5000 шекелей (36 060 грн). А зарплаты зависят от количества рабочих часов. На строительстве платят где-то 50 300 грн, но есть и меньшие зарплаты. Но везде нужно иметь гражданство, которого у пары нет. Поэтому супруги берутся за все предложения.

Автор: Предоставлено Марией Волосюк
  Верующие едят только кошерную пищу, разрешена Торой
Верующие едят только кошерную пищу, разрешена Торой

"Поразило, что здесь всем вообще все равно, во что они одеты. Могут по магазину ходить в пижаме, махровом халате, мягких домашних тапочках. Мало кто гладит одежду. В жару 25+ можно встретить девушку в угах и теплой курточке. Идеалы моды и красоты здесь никого не интересуют, - делится Мария, - В автобусах ездить невозможно из-за шума. Все привыкли разговаривать через крик. Даже водитель не выдерживает и начинает кричать в микрофон громче чем все остальные. Здесь нет культуры уступать место женщинам, даже если она беременна. 90% мужчин не пропускают девушку вперед, не придерживают двери".

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Девушка рассказывает, что достаточно дорого стоят фрукты. Например, за 1 кг черешни просят 35-40 шекелей (252-288 грн), по персик - 12.90 шекелей (93 грн), яблоки - 13.80 шекелей (120 грн).

"Их пищу я не очень люблю, потому что она слишком соленая и острая. Привыкла больше к нашей. Но вот "Шакшука" я люблю. Это яйца жаренные в томатном соусе с сыром. Также фалафель и Шварм (наподобие нашей шаурмы). Этим, видимо, питается большинство евреев. Завтракают они в большинстве в кафе", - рассказывает Мария.

Автор: Предоставлено Марией Волосюк
  Путешествия по стране помогли адаптироваться и привыкнуть к Израилю
Путешествия по стране помогли адаптироваться и привыкнуть к Израилю

Израиль - религиозная страна, где предписания Торы распространяются и на еду. Верующим можно есть только кошерную пищу: свинина - не кошерно, смешивать мясное с молочным - не кошерно, осетр - не кошерный, соответственно черная икра - тоже не кошерно, а вот красная икра - кошерная.

"Оказывается, даже мука бывает кошерная! Для этого на завод приглашается раввин, который читает над мукой молитвы, после которых она становится кошерной, о чем будет свидетельствовать специальная печать на упаковке, - рассказывает Мария, - Еще можно увидеть другой значок "Парва". Парва - это те продукты, которые нельзя отнести ни к мясному, ни к молочному: фрукты, овощи, крупы, орехи и т.д. Часто значок "Парва" можно встретить на упаковке с мороженым".

Автор: Предоставлено Марией Волосюк
  90% мужчин в Израиле не пропускают девушку вперед, не придерживают двери
90% мужчин в Израиле не пропускают девушку вперед, не придерживают двери

Девушка рассказывает, что в Израиле существует мороженое, которое делают без молока. На нем есть значок "Халява" - молочное. Мясное нельзя смешивать с молочным, но это еще не все ограничения. Может есть молочное не ранее чем через 6часов после того, как поели мясное. И вот когда человек поел мясо, хочешь мороженое, на помощь приходит мороженое "Парва".

"Очень полюбила путешествовать по стране. Именно путешествия мне помогли пережить переезд и привыкнуть немного к Израилю. Сейчас у меня совсем нет такого ощущения, что я на чужбине. А это так важно, чувствовать, что ты на своем месте. Часто люди думают, что переехав за границу всем становится легче и все становятся счастливы, но это не так! Куда бы вы ни поехали, где бы ни были - мы всегда берем с собою себя, - делится Мария, - До переезда, даже и не думала о том, как сильно я люблю свою семью и свою Родину. Перед каждым нашим праздником у меня начинается "мини-дипресия" потому что так не хватает той атмосферы подготовке и празднованию, родных рядом людей ... Скучаю по запаху маминых булочек, летним дождем, свежим молоком и прогулками в лесу за грибами и ягодами".

Более 700 нарисованных необычных ангелов уже продала на благотворительном аукционе украинка Юлия Косивчук, которая 15 лет уже живет в городе Беркли в пригороде Сан-Франциско штата Калифорния.

Автор: Анна Деревянко
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