По магазина ходят в тапочках и халате - украинка рассказала, что ее поразило в Израиле

Фото: Предоставлено Марией Волосюк

В Израиле никто не беспокоится о своем внешнем виде. В жару можно встретить девушку в теплой обуви и курточке с шапкой. Здесь все едят кошерную пищу, ту, что разрешена Торой. Кроме того, есть определенные правила и ограничения. Например, можно есть молочное не раньше, чем через 6 часов после того, как поели мясное. Чтобы обойти это правило и придумали мороженое без молока.

О менталитете местных, гастрономических взглядах и ценах в Израиле Gazeta.ua рассказала 19-летняя Мария Волосюк с Ровного. Она 2 года как переехала в город Ашдод вместе с мужем.

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"Как только с Назаром поженились, решили поехать жить в другую страну. Нас очень манил Израиль. Но слышали, что туда украинцев не очень хотят пускать. Однако решили и рискнули, - вспоминает Мария, - В ту ночь, когда прилетел самолет в Тель-Авив, не сразу поверили, что прошли контроль и нас пропустили в страну. И если честно, еще иногда не верится. Мы этого очень сильно хотели и нам удалось".

Сначала молодожены планировали провести в Израиле несколько медовых месяцев, но они затянулись на 2 года.

Автор: Предоставлено Марией Волосюк В стране дорогая аренда квартир, за однокомнатную просят 18000 - 21600 грн в месяц

"Фразу "Беседер, а-коль беседер" я полюбила сразу. Запомнилась она мне быстро и легко, своим мелодичным звучанием. А еще потому, что я чаще слышала и слышу именно эти слова, которые переводятся с иврита как "прекрасно ... все прекрасно", - рассказывает Мария, - И действительно, это состояние большинства местных. Несмотря на непростые природные условия, на жизнь в состоянии постоянной боевой готовности, несмотря на большие налоги и дорогое жилье".

В Тель-Авиве цены на квартиру студию без хорошего ремонта и мебели от 2,500 до 3000 шекелей (18000 - 21600 грн) А если более или менее нормальный ремонт то 5000 шекелей (36 060 грн). А зарплаты зависят от количества рабочих часов. На строительстве платят где-то 50 300 грн, но есть и меньшие зарплаты. Но везде нужно иметь гражданство, которого у пары нет. Поэтому супруги берутся за все предложения.

Автор: Предоставлено Марией Волосюк Верующие едят только кошерную пищу, разрешена Торой

"Поразило, что здесь всем вообще все равно, во что они одеты. Могут по магазину ходить в пижаме, махровом халате, мягких домашних тапочках. Мало кто гладит одежду. В жару 25+ можно встретить девушку в угах и теплой курточке. Идеалы моды и красоты здесь никого не интересуют, - делится Мария, - В автобусах ездить невозможно из-за шума. Все привыкли разговаривать через крик. Даже водитель не выдерживает и начинает кричать в микрофон громче чем все остальные. Здесь нет культуры уступать место женщинам, даже если она беременна. 90% мужчин не пропускают девушку вперед, не придерживают двери".

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Девушка рассказывает, что достаточно дорого стоят фрукты. Например, за 1 кг черешни просят 35-40 шекелей (252-288 грн), по персик - 12.90 шекелей (93 грн), яблоки - 13.80 шекелей (120 грн).

"Их пищу я не очень люблю, потому что она слишком соленая и острая. Привыкла больше к нашей. Но вот "Шакшука" я люблю. Это яйца жаренные в томатном соусе с сыром. Также фалафель и Шварм (наподобие нашей шаурмы). Этим, видимо, питается большинство евреев. Завтракают они в большинстве в кафе", - рассказывает Мария.

Автор: Предоставлено Марией Волосюк Путешествия по стране помогли адаптироваться и привыкнуть к Израилю

Израиль - религиозная страна, где предписания Торы распространяются и на еду. Верующим можно есть только кошерную пищу: свинина - не кошерно, смешивать мясное с молочным - не кошерно, осетр - не кошерный, соответственно черная икра - тоже не кошерно, а вот красная икра - кошерная.

"Оказывается, даже мука бывает кошерная! Для этого на завод приглашается раввин, который читает над мукой молитвы, после которых она становится кошерной, о чем будет свидетельствовать специальная печать на упаковке, - рассказывает Мария, - Еще можно увидеть другой значок "Парва". Парва - это те продукты, которые нельзя отнести ни к мясному, ни к молочному: фрукты, овощи, крупы, орехи и т.д. Часто значок "Парва" можно встретить на упаковке с мороженым".

Автор: Предоставлено Марией Волосюк 90% мужчин в Израиле не пропускают девушку вперед, не придерживают двери

Девушка рассказывает, что в Израиле существует мороженое, которое делают без молока. На нем есть значок "Халява" - молочное. Мясное нельзя смешивать с молочным, но это еще не все ограничения. Может есть молочное не ранее чем через 6часов после того, как поели мясное. И вот когда человек поел мясо, хочешь мороженое, на помощь приходит мороженое "Парва".

"Очень полюбила путешествовать по стране. Именно путешествия мне помогли пережить переезд и привыкнуть немного к Израилю. Сейчас у меня совсем нет такого ощущения, что я на чужбине. А это так важно, чувствовать, что ты на своем месте. Часто люди думают, что переехав за границу всем становится легче и все становятся счастливы, но это не так! Куда бы вы ни поехали, где бы ни были - мы всегда берем с собою себя, - делится Мария, - До переезда, даже и не думала о том, как сильно я люблю свою семью и свою Родину. Перед каждым нашим праздником у меня начинается "мини-дипресия" потому что так не хватает той атмосферы подготовке и празднованию, родных рядом людей ... Скучаю по запаху маминых булочек, летним дождем, свежим молоком и прогулками в лесу за грибами и ягодами".

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