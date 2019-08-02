 
Ексклюзивы
1/5
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 1512
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 7371
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 12069
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 639
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2574
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2934
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2853
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 720
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1080
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6957
Фото
Все фото
13
5
5
7
22
Первый ушел с молотка за считанные минуты - украинка продает ангелов по всему миру
Первый ушел с молотка за считанные минуты - украинка продает ангелов по всему миру
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
Украинка рассказала, как получить образование в Канаде
Украинка рассказала, как получить образование в Канаде
Видео
Все видео
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 639
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6957
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2790
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1251
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 августа 2019
Просмотров: 549
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
воскресенье, 04 августа 2019 00:20

Первый ушел с молотка за считанные минуты - украинка продает ангелов по всему миру
13

  Комментировать

Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру
Фото: фото предоставлено Юлией Косивчук
Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру
Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру
Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру
Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру

Более 700 нарисованных необычных ангелов уже продала на благотворительном аукционе украинка Юлия Косивчук, которая 15 лет уже живет в городе Беркли в пригороде Сан-Франциско штата Калифорния.

Все вырученные деньги покупатели ангелов сразу перечисляют в благотворительный фонд Марии Левченко "Я будущее Украины", что в Черновцах.

"Моz живопись началась с смешных носатых человечков с крыльями. Называла их "позитивчиками" и дарила друзьям. Но эти рисунки стали заказывать. На них пошел спрос. В "Фейсбуке" случайно увидела сообщение черновчанки Марты Левченко, которая создала благотворительный фонд "Я будущее Украины". Она собирала помощь больной раком 3-летней девочке. Ей со всего мира присылали деньги, чтобы она вылечилась. Но, к сожалению, ребенка не стало. Тогда подумала, что могла продавать свои рисунки для помощи другим. С этого все и началось", - рассказывает Юлия Косивчук.

Автор: фото предоставлено Юлией Косивчук
  Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру
Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру

Диаспорянка поставила только одно условие: что деньги не будет получать. Покупатели сразу будут их бросать на счет фонда. Не хотела иметь дело с деньгами.

"Я только предлагала стартовую цену 30-50 долларов. В торгах выигрывал тот, кто дал больше. Победитель мне показывал подтверждение платежа и я по почте высылала рисунок. Рисовала ангелов с крылышками. Первого продали за считанные минуты. Так я нарисовала более 700 ангелов. За них получили более 10 тысяч долларов. Дороже всех продали на аукционе ангела с крылышками за 400 долларов. За него боролись несколько потенциальных покупателей, - рассказывает Юлия. - Все деньги идут в фонд. Марта Левченко помогает детям со всей Украины. Она спасает детей от интернатов. Строит дом "Город добра", чтобы помочь мамам с детьми, страдающих от домашнего насилия. Сейчас собирают деньги на проведение электричества по дому".

Автор: фото предоставлено Юлией Косивчук
  Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру
Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру

Когда приезжала в гости в Черновцы, то организовали акцию. Рисовала прохожим улыбающихся ярких ангелов посреди улицы. Собрали 50 тысяч гривен.

"Еще через интернет продавали сумки, значки и футболки с изображением ангелочков. Их высылали в разные уголки мира. Мои рисунки есть в Китае, Японии, Индии, Австралии. Это радует. Шлю без рамок. Так дешевле. Только 5-6 долларов. В рамке - 40-60 долларов", - объясняет женщина.

Автор: фото предоставлено Юлией Косивчук
  Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру
Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру

Каждого ангела стараюсь рисовать так, чтобы не дублировать. Люди верят, что они защищают, вдохновляют. У меня есть желание творить дальше. Был момент, когда рисовала целый месяц и днем, и ночью. Боялась за кого-то забыть и этим обидеть. Доходило уже до того, что сны снились в акварельной стиле. Имею одного клиента который уже купил более 50 ангелов. Он коллекционирует их. Сначала шутила с ним: "Роман, может у вас проблемы с обоями. Может, хотите оклеить весь дом моими ангелами?".

Кто хочет научиться - просят провести мастер-класс. Ангелы - это то, что я делаю для благотворительности. Это призвание и от того получаю наслаждение и удовольствие. Муж шутит, что я создала фабрику ангелов. Но потом сам себя исправляет, поскольку ангелы у меня разные.

Автор: фото предоставлено Юлией Косивчук
  Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру
Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ради красной креветки приезжают со всего мира: украинка о разгаре туристического сезона в испанском городе

Большинство эмигрантов начинают жизнь в США из Нью-Йорка. В стране малообеспеченные люди могут оформить льготную медицинскую страховку и получить безкоштовуо пищу. Эмигранты могут получить кредит на дом на 30 лет. Однако будут проверять кредитную историю, и способен ли платить вообще.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Андрей Влезько из Макеевки Донецкой области. В результате, в родном городе оставил свой бизнес и большой дом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первый ушел с молотка за считанные минуты - украинка продает ангелов по всему миру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
4
 Просмотров: 22185
Убийство криминального авторитета: что известно о нападавших
Убийство криминального авторитета: что известно о нападавших
3
 Просмотров: 17002
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды 2 Просмотров: 13869
Поехал на рыбалку: мужчину расстреляли в собственном авто
Поехал на рыбалку: мужчину расстреляли в собственном авто Просмотров: 11448
&quot;ВКонтакте&quot; и &quot;Одноклассники&quot; останутся заблокированными
"ВКонтакте" и "Одноклассники" останутся заблокированными Просмотров: 10944
Диаспора
Выгодно создавать семейный бизнес - диаспорянин стал известным пекарем в Италии
Выгодно создавать семейный бизнес - диаспорянин стал известным пекарем в Италии
6
 Просмотров: 261
При продаже дома устраивают публичные смотрины - диаспорянка о жилье в Калифорнии
При продаже дома устраивают публичные смотрины - диаспорянка о жилье в Калифорнии
 Просмотров: 369
"За полгода купил авто бизнес-класса" - украинец о работе таксистом в Польше
"За полгода купил авто бизнес-класса" - украинец о работе таксистом в Польше
 Просмотров: 3942
Иран: как работают детсады в исламском государстве
Иран: как работают детсады в исламском государстве
 Просмотров: 387
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
5
 Просмотров: 846
Больше всего комментируют
15
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
7
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
6
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
3
Медведчук против Порошенко: кум Путина "поднял голову"
2
Богдан потроллил Кличко
Голосов: 331
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua