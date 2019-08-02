Первый ушел с молотка за считанные минуты - украинка продает ангелов по всему миру

Фото: фото предоставлено Юлией Косивчук

Более 700 нарисованных необычных ангелов уже продала на благотворительном аукционе украинка Юлия Косивчук, которая 15 лет уже живет в городе Беркли в пригороде Сан-Франциско штата Калифорния.

Все вырученные деньги покупатели ангелов сразу перечисляют в благотворительный фонд Марии Левченко "Я будущее Украины", что в Черновцах.

"Моz живопись началась с смешных носатых человечков с крыльями. Называла их "позитивчиками" и дарила друзьям. Но эти рисунки стали заказывать. На них пошел спрос. В "Фейсбуке" случайно увидела сообщение черновчанки Марты Левченко, которая создала благотворительный фонд "Я будущее Украины". Она собирала помощь больной раком 3-летней девочке. Ей со всего мира присылали деньги, чтобы она вылечилась. Но, к сожалению, ребенка не стало. Тогда подумала, что могла продавать свои рисунки для помощи другим. С этого все и началось", - рассказывает Юлия Косивчук.

Автор: фото предоставлено Юлией Косивчук Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру

Диаспорянка поставила только одно условие: что деньги не будет получать. Покупатели сразу будут их бросать на счет фонда. Не хотела иметь дело с деньгами.

"Я только предлагала стартовую цену 30-50 долларов. В торгах выигрывал тот, кто дал больше. Победитель мне показывал подтверждение платежа и я по почте высылала рисунок. Рисовала ангелов с крылышками. Первого продали за считанные минуты. Так я нарисовала более 700 ангелов. За них получили более 10 тысяч долларов. Дороже всех продали на аукционе ангела с крылышками за 400 долларов. За него боролись несколько потенциальных покупателей, - рассказывает Юлия. - Все деньги идут в фонд. Марта Левченко помогает детям со всей Украины. Она спасает детей от интернатов. Строит дом "Город добра", чтобы помочь мамам с детьми, страдающих от домашнего насилия. Сейчас собирают деньги на проведение электричества по дому".

Автор: фото предоставлено Юлией Косивчук Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру

Когда приезжала в гости в Черновцы, то организовали акцию. Рисовала прохожим улыбающихся ярких ангелов посреди улицы. Собрали 50 тысяч гривен.

"Еще через интернет продавали сумки, значки и футболки с изображением ангелочков. Их высылали в разные уголки мира. Мои рисунки есть в Китае, Японии, Индии, Австралии. Это радует. Шлю без рамок. Так дешевле. Только 5-6 долларов. В рамке - 40-60 долларов", - объясняет женщина.

Автор: фото предоставлено Юлией Косивчук Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру

Каждого ангела стараюсь рисовать так, чтобы не дублировать. Люди верят, что они защищают, вдохновляют. У меня есть желание творить дальше. Был момент, когда рисовала целый месяц и днем, и ночью. Боялась за кого-то забыть и этим обидеть. Доходило уже до того, что сны снились в акварельной стиле. Имею одного клиента который уже купил более 50 ангелов. Он коллекционирует их. Сначала шутила с ним: "Роман, может у вас проблемы с обоями. Может, хотите оклеить весь дом моими ангелами?".

Кто хочет научиться - просят провести мастер-класс. Ангелы - это то, что я делаю для благотворительности. Это призвание и от того получаю наслаждение и удовольствие. Муж шутит, что я создала фабрику ангелов. Но потом сам себя исправляет, поскольку ангелы у меня разные.

Автор: фото предоставлено Юлией Косивчук Украинка Юлия Косивчук продает нарисованных ангелов по всему миру

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