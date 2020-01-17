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суббота, 18 января 2020 00:15

В детсад носят еду с собой: украинка о жизни в Дубае
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Дубай выглядит современным и стильным, но жизнь здесь дорогая. День для семьи обходится в 0
Фото: instagram.com
Дубай выглядит современным и стильным, но жизнь здесь дорогая. День для семьи обходится в 0
Дубай выглядит современным и стильным, но жизнь здесь дорогая. День для семьи обходится в 0
Дубай выглядит современным и стильным, но жизнь здесь дорогая. День для семьи обходится в 0
Дубай выглядит современным и стильным, но жизнь здесь дорогая. День для семьи обходится в 0

Украинка Ольга Нечипоренко с мужем и дочкой год назад переехали в Дубаи. Женщина рассказывает Gazeta.ua, что для них было необычно дорогой детсад и высокие цены на продукты и лекарства.

"Мой муж работает программистом. Его пригласили по контракту. Менеджер, занимавшийся переездом, помог и с поисками жилья и с оформлением документов. Но мы переехали с маленьким трехлетним ребенком. И встала проблема, где ее пристроить", - вспоминает Ольга.

Детские сады в Дубае очень дорогие. Самый дешевый стоит от 2 тысяч долларов, а дорогие от 6 до 15 тысяч. Женщина отмечает, что там их делают современными и невероятными: например вместо стены аквариум с рыбками. Есть современные кинотеатры, где показывают мультики, бассейны и даже целые центры развлечений.

"Искала детсад, а нашла работу для себя. Тогда с дочерью зашли попить кофе до одного ресторана, я говорила с официантом, что-то шутили. А когда рассчиталась, попросил подождать. Привел владельца, который со мной пообщался и предложил у него работать. Они же потом помогли с садиком, который оказался рядом с заведением".

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Детские группы в Дубае интернациональные, поэтому еду детям не дают. Каждый приносит с собой то, что ест.

"Вот этот момент для нас был шоком. Утром дочке давали бутерброды, а днем, заказывала еду в своем заведении и носила малой, чтобы перекусила. Конечно, что половина моей зарплаты была потрачена на детсад. Но мы избежали проблемы, дочь не хотела ходить в группу. Детям там все разрешено. Воспитательницы занимаются исключительно развлечениями. Как-то малая пришла и рассказывала, что всем детям разрешили разрисовать стену в группе. Им было весело. Там никто не кричит и не заставляет малышей спать"

Эмиратская диаспора на 90% состоит из людей 25-35 лет. Школы и садики здесь могут обходиться до $ 6000/месяц, поэтому ОАЭ больше подходит для холостяков, чем для семей с детьми. Местного населения в стране всего 11 процентов, остальные – эмигранты. При этом гражданство получить практически нереально, за что в стране постоянная "текучка" кадров.

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