Украинец рассказал, сколько тратит на жизнь во Вьетнаме

Фото: Фото предоставлено Сергеем Доценком

Чтобы переехать во Вьетнам на первое время понадобится около $1,5 тыс. Об этом Gazeta.ua рассказывает Сергей Доценко, который живет во Вьетнаме два года. Работает учителем английского языка.

"Во Вьетнаме сейчас очень бурный рост всего: туризма, экономики, производства, закупок. Почти как в Украине в 2005 году, когда все думали, что вот-вот будет вторая Польша. Это отражается на бизнесе, на повседневной жизни, на демографических и социальных процессах. Вьетнам – не идеальная страна. Но сейчас здесь благоприятные условия для иностранцев и плюсы с легкостью перекрывают минусы. После приезда во Вьетнам рамки существенно расширились. Я понял, что все на свете возможно, если быть настойчивым и прилагать усилия. А значит оно было того стоит", - говорит Сергей.

По его словам, перелет стоит около $350 - $400. Лететь нужно около 12 часов с пересадкой в Бангкоке.

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"Виза во Вьетнам стоит 25 долларов. Плюс 15 долларов за приглашение для въезда в страну. То есть всего 40 долларов. Снять жилье — в среднем 200 долларов. Но обычно просят платить за 2 месяца и оставить депозит. В сумме получается 600 долларов. Повседневные расходы для всех разные. Но цены во Вьетнаме примерно такие же как и в Украине. Есть почти все продукты, что и дома", - говорит парень.

"Жить здесь комфортно. В городах легко затеряться: рядом высокие небоскребы и старинные дома, где живет несколько поколений. А еще миллионы мопедов. Каждый имеет свой мопед. Перейти через улицу то настоящее испытание. Еще одно испытание — английский, которым здесь разговаривают. Мало того, что жуткий акцент, да еще и произносят английские слова на вьетнамский манер. Иногда это звучит смешно и непонятно. Но если говорить медленно, то можно понять", - говорит Сергей.