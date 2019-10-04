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воскресенье, 06 октября 2019 00:15

Камин в доме не роскошь, а экономия - украинские танцоры рассказали о жизни в Испании

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К солнечной Испании танцоры из Киева Катя и Александр перебрались 6 лет назад. Надоело разрываться между Украиной и Европой, куда их постоянно звали на выступления и мастер-классы. Александр танцует, Катя его продюсирует, а маленькая Саша учит каталонский и ходит в сад.

Журналисты телеканала ictv побывали в испанском доме наших украинцев и увидели, как они устроились за рубежом.

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"Для переезда в Испанию нужно купить или арендовать жилье, иметь достаточное количество денег на счету, а остальное - это лишь бумажки. Это дает право безвыездно находиться в Испании и кайфовать", - рассказывает Александр.

Чтобы переехать в Испанию, пара продала все, что имела в Украине, и купила небольшой, по испанским меркам, дом - с бассейном, камином и настоящим лимонным деревом во дворе. И все это — не ради понтов, а ради экономии. До моря им недалеко — около получаса.

Автор: Из открытых источников
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Чтобы купить дом в Испании и получить гражданство, продали все имущество в Украине

На испанском побережье живут или очень богатые люди, ведь домик там стоит около полумиллиона евро, или очень глупые.

"Зимой ужасно холодно, ведь море, кроме красоты, дает еще и влагу, поэтому будет очень холодно", - говорит Катя.

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Постоянная влажность — это большой минус жизни в Испании. Ведь зимой даже в доме пробирает до костей. А греться надо. И если в Украине камин — это элемент роскоши, то в Испании — это признак того, что люди умеют экономить.

"Потому что дрова, которых вам хватит на три месяца зимы, будут стоить немного меньше, чем 100 евро. А если вы будете пытаться протопить кондиционером, то счет за электричество будет около трехсот евро в месяц ", - объясняет Катя.

Автор: Из открытых источников
  На дрова для камина тратят 100 евро, когда как на отопление кондиционером выходит в 3 раза дороже
На дрова для камина тратят 100 евро, когда как на отопление кондиционером выходит в 3 раза дороже

Как ни странно, летом, когда в Испании 40, люди тоже не спешат включать дорогие кондиционеры, а пользуются собственными бассейнами.

Испанцы очень уважительно относятся к своей стране. Они сортируют мусор и заботятся об улицах - строят различные пристройки, бассейны террасы. Получить разрешение на перестройку почти невозможно, поэтому испанцы делают, как и мы — сначала строят, а потом выкручиваются.

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"Через некоторое время после того, как мы уже сделали ремонт, к нам пришло письмо с вызовом в суд. И мы уже подумали — неужели это наши соседи. А потом мы выяснили, что в Испании есть специальная служба, которая отслеживает все изменения в домах по спутнику. Они смотрят, вписывается это в ансамбль. Если вписывается, то вы не платите штраф, а если нет — то платите огромный штраф", - рассказывает Катя.

Поэтому, как видите, то, что в Украине кажется странностями богатых, в другой стране — просто необходимость.

В Греции можно бесплатно получить высшее образование. После поступления в ВУЗ дают еще год на изучение греческого языка. Даже если плохо знаете язык, стоит пробовать общаться с местными. Люди довольно приветливы.

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