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четверг, 19 сентября 2019 00:15

Греческий язык выучила за год - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Афинах
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В Греции Дария живет почти 8 лет
Фото: Предоставлено Дарьей Байло
Дария обожает готовить и публикует свои видео рецептов в социальных сетях
В Греции для иностранцев образование бесплатное
Зимой в Греции можно ездить на зимние курорты, а летом отдыхать на пляже
В среднем в Афинах можно зарабатывать 800-1000 евро в месяц.

В Греции можно бесплатно получить высшее образование. После поступления в ВУЗ дают еще год на изучение греческого языка. Даже если плохо знаете язык, стоит пробовать общаться с местными. Люди довольно приветливы.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 30-летняя Дария Байло из Одессы. Она переехала в Афины почти 8 лет назад.

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"С Грецией я познакомилась в 2008 году, и эта встреча для меня была любовью с первого взгляда. Особенно запомнилось, как с холодной снежной Украины в январе я попала в лето! Помню, как все время хотела снять пальто. Настолько жарко мне тогда было, - вспоминает Дария, - В Греции я поступила в Национальный экономический афинский университет".

В стране бесплатное образование для иностранцев. Сначала девушка поступила на конкурсной основе по среднему баллу своего школьного аттестата. Затем дают год на изучение греческого языка.

Автор: Предоставлено Дарьей Байло
  Дария обожает готовить и публикует свои видео рецептов в социальных сетях
Дария обожает готовить и публикует свои видео рецептов в социальных сетях

"Переехав в Грецию, я сразу же погрузилась с головой в изучение греческого языка и местную культуру. Даже поход в кино - это урок греческого языка! Фильмы всегда показывают на языке оригинала с греческими субтитрами. Поэтому мой главный совет для тех, кто переезжает и хочет выучить язык - оглянитесь вокруг: театр, кино, греческая музыка, телевидение, - делится Дария, - Расширяйте свой кругозор и не бойтесь разговаривать на греческом. Даже если вы сделаете кучу ошибок, греки вас поймут, помогут и похвалят за то, что вы изучаете их язык. Греки очень дружелюбны".

Дария рассказывает, что студенческий вид на жительство является одним из самых распространенных вариантов переезда в Грецию. Второй вариант - купить здесь недвижимость. Третий и последний - доказать свое греческое происхождение.

Автор: Предоставлено Дарьей Байло
  В Греции для иностранцев образование бесплатное
В Греции для иностранцев образование бесплатное

"Знаю, что есть люди, которые помогают в переезде в Грецию. Однако нужно быть осторожным, потому что есть и мошенники, - отмечает Дария, - Если у вас есть минимальное знание английского, точно сможете сами найти список документов для поступления в ВУЗы на официальном сайте Министерства образования или договориться с агентствами по продаже недвижимости".

Из-за кризиса цены на аренду и покупку недвижимости упали. На цену влияет расстояние до метро и наличие отопления. Например, не в центре арендовать квартиру без мебели можно за 150 евро, а у метро подобная будет стоить от 450 евро.

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"Вопрос отопления в Афинах вообще стоит достаточно остро. И-за высокой влажности воздуха одним кондиционером зимой квартиру не нагреешь, поэтому желательно искать квартиру с центральным или автономным отоплением", - отмечает Дария.

Автор: Предоставлено Дарьей Байло
  Греческий язык выучила за 1 год
Греческий язык выучила за 1 год

После переезда Дарьи было трудно привыкнуть к сиесте. Когда небольшие магазины закрываются на несколько часов в обеденный перерыв, в определенные дни работают только утром или после обеда. Однако туристические магазины в центре Афин работают с раннего утра до позднего вечера.

"Я очень люблю готовить и с удовольствием делюсь своими видео рецептов на своей странице в Inchtagram: @db_dariya, - рассказывает Дарья, - У греков есть аналог оливье, они называют его "русским салатом", но мой традиционный вариант им понравился больше. Пельмени и вареники более необычные для греков, однако их тоже хвалят и с удовольствием едят. А вот борщ - это вовсе не для греков. Горячие первые блюда они едят только густые и только зимой".

Автор: Предоставлено Дарьей Байло
  В Греции Дария живет почти 8 лет
В Греции Дария живет почти 8 лет

За покупками девушка ходит не только в супермаркеты. В Афинах работают много небольших семейных лавочек с фруктами и овощами, с рыбой и морепродуктами, с мясом. Обязательно один раз в неделю в каждом районе города проходит базар, где можно купить свежие фрукты, овощи, яйца, предметы быта и даже одежду.

"Украинцев в Греции достаточно много. В целом все стараются поддерживать друг друга, есть группы эмигрантов в социальных сетях, где можно общаться и находить друзей, - рассказывает Дарья, - У меня много знакомых гречанок, но вот подруг, близких мне по духу я встретила, благодаря Inchtagram и они - тоже из Украины".

 

Дария считает, что Греция до сих пор полностью не оправилась от финансового кризиса, поэтому трудоустроиться довольно сложно. Минимальная зарплата составляет 650 евро, а после вычета налогов - 546 евро. В среднем в Афинах можно зарабатывать 800-1000 евро в месяц.

"Все знают, что Греция славится своими островами, а их количество и отличие друг от друга позволяет каждый раз узнавать что-то новое, уникальное и самобытное, начиная от ландшафта и заканчивая едой. Зимой можно ездить на великолепные зимние курорты, а летом отдыхать на пляже, - делится Дария, - Греция уже стала моей второй родиной, мне нравится тот ритм жизни, который меня окружает - чаще медленный и размеренный, но одновременно с этим шумный ритм большого города. Здесь люди умеют наслаждаться жизнью каждый день".

Во Франции даже доставку еды на велосипеде надо оформлять как предпринимательство. Достаточно 15 минут для регистрации бизнеса, если есть все необходимые документы. При зарплате в 2000 евро (55 860 грн) налоги составляют около 400 евро (11 172 грн) в год.

Автор: Анна Деревянко
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